Boa Notícia: Mercado turístico mostra-se 113% aquecido

A rede Louvre Hotels Group-Brazil celebra o avanço da vacinação, que impulsionou de forma significativa os setores turístico, hoteleiro e de serviços, por meio de números. Após um 2020 desafiante, o Grupo fecha 2021 com a meta de receita de 113%, atingida ainda em novembro.





Seus hotéis nas cidades de Natal, Maceió, Rio de Janeiro e Fortaleza –, Golden Tulip Natal Ponta Negra, Soft Inn Maceió Ponta Verde, Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema e Tulip Inn Fortaleza, respectivamente – se destacaram e apresentaram cerca de 100% de ocupação para o Réveillon.





Também para 2022, as perspectivas se mantêm positivas para toda a rede, que pretende alcançar uma meta ambiciosa: chegar a 30 hotéis, no prazo de cinco anos, por meio de contratos de administração e licenciamento de uso de marca.





“Em 2021, mesmo ainda em contexto de pandemia, sentimos o aquecimento do mercado e as perspectivas são ainda melhores para 2022.Temos três novos hotéis já programados e estamos negociando mais alguns. Nossos hotéis estão em localizações estratégicas tanto para o público corporativo como para o lazer. O brasileiro está reaprendendo a conhecer o seu país e suas belezas naturais, culturais e gastronômicas. O processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil impulsionou a retomada do setor. Outro fator que favorece o turismo doméstico é a diferença cambial para quem deseja viajar ao exterior. Os valores das moedas estrangeiras ainda são um inibidor, o que acaba retraindo o turista no cenário nacional”, avalia o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.