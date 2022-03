Bananeiras terá programa sobre como lidar com a ansiedade e depressão

Como lidar com a ansiedade e a depressão em tempos desafiadores? Este é o tema da 2ª edição do Programa Mais Saúde Emocional, que acontece de 10 a 17 de abril, no Sítio Firmes e Adelante, na cidade de Bananeiras-PB. Com a participação do psicólogo e psicoterapeuta Augusto Cesar Maia e da enfermeira e especialista em Saúde da Família, Marli Crês, o programa, que é de cunho cristão, é destinado a pessoas a partir dos 13 anos e inclui 8 dias de atividades, hospedagem no sítio, refeições vegetarianas, terapias individuais e em grupo, geo e hidroterapia, passeios, entre outras experiências, além das palestras com os especialistas. As vagas são limitadas.

Psicólogo, psicoterapeuta, professor universitário, palestrante, Coach com formação na Alemanha pela More Humanistic Methodology, Augusto Cesar Maia é também escritor, com dois livros publicados e artigos em revista de circulação nacional, além de consultor. Com vasta experiência na área de relacionamento humano, familiar, liderança e no processo de gerar Transformação pela Renovação da Mente (TRM), já realizou vários workshops, palestras e cursos, bem como serviços de consultoria em várias escolas, prefeituras e empresas por todo o país.

Marli Crês é enfermeira da área de Saúde Pública, com especialização em Saúde da Família pela UNICAMP. Possui mestrado em Promoção da Saúde e Estilo de Vida pela UNASP, é escritora, professora e palestrante na área de Estilo de Vida, Saúde e Família.

As inscrições para o programa já estão abertas pelos telefones (11) 97163-6465 ou (83) 99183-6022 – informações e detalhes com Carol.

SERVIÇO - Programa Mais Saúde Emocional - 2ª edição

Data: 10 a 17 de abril de 2022

Local: Sítio Firmes e Adelante

Endereço: Sítio Firmes & Adelante, SN - Manitu, Zona Rural de Bananeiras (via Trevo de Borborema)

Inscrições e mais detalhes: (11) 97163-6465 ou (83) 99183-6022 com Carol

Vagas limitadas