Turismo: Deer Valley Resort investe US$ 20 milhões em upgrades na estrutura

Classificado como o melhor dos Estados Unidos por nove anos consecutivos, resort em Utah terá um novo teleférico, trilhas extras para mountain bike e área de recepção remodelada. (mais fotos no final da matéria)

Imagem: Divulgação





Localizado em Park City (Utah), o Deer Valley Resort é conhecido pela revolução que promoveu dentro da indústria dos esportes de neve. Inaugurado em 1981, ele foi o primeiro resort dos Estados Unidos a combinar áreas exclusivas para a prática de esqui com serviços de hotelaria cinco estrelas. Desde então, Deer Valley inova ano a ano para se manter como o melhor resort de neve do país, título que detém desde 2013 pelo World Ski Awards.





Não será diferente em 2022, já que o resort anunciou investimento de US$ 20 milhões em renovações que se iniciam neste ano e permeiam todo o resort. Entre os destaques estão a construção do Burns Express, novo teleférico que amplia o acesso às pistas de iniciantes; a reformatação completa da base do Snow Park e a estreia de novas trilhas para mountain bike.





“Dado o legado de Deer Valley e a reputação excepcional por sua oferta de serviço inigualável ao hóspede, estamos ansiosos para revelar esses desenvolvimentos inovadores e reimaginar espaços para os visitantes desfrutarem nos próximos anos,” pontua Mark Brownlie, presidente interno do Deer Valley Resort.





As novidades já começam a estrear no próximo verão norte-americano, com a abertura de trilhas para mountain bike, prática comum nos meses mais quentes. O trabalho será realizado em parceria com a Gravity Logic, especialista global em design de parques de bicicletas, e inclui trechos para esportistas de nível intermediário e avançado na montanha Bald Eagle. A estreia acrescenta opções aos aventureiros que pretendem explorar o entorno do Silver Lake.





Inverno 2022-2023





Na temporada de inverno 2022-2023, o resort inaugura o Burns Express, teleférico que conectará a área de aprendizagem chamada Wide West, na base do Snow Park, a Little Baldy Mountain, 750 pés (230 metros) acima. Além de ampliar o acesso aos iniciantes, a novidade também permite que os esquiadores retornem à base por um caminho alternativo ao da área de chegada principal.





Essa área de aprendizagem também passará por melhorias, incluindo o nivelamento das pistas, upgrades no teleférico Snowflake, instalação e reconfiguração dos transportadores de superfície (equipamento que mantém o esquiador conectado a um cabo para auxiliar a subida). Cerca de US$ 5 milhões serão alocados para manutenção contínua em todo o resort, com foco na produção de neve, compra de equipamentos de grooming, reformulações nos alojamentos e nos uniformes de colaboradores.





A área de recepção dos hóspedes será completamente reformulada nos próximos anos. O renascimento da base do Snow Park criará uma experiência de chegada de primeira, com uma praça reimaginada para abrigar áreas de espera requintadas, lojas e uma extensa praia de esqui, além de novas opções de comida e bebida. O projeto está em processo de licenciamento com o Conselho Municipal de Park City e deve ser iniciado em 2023.





Novidades em Park City Mountain





Vizinha a Deer Valley, Park City Mountain também terá novidades para as próximas temporadas. A primeira delas é o Eagle Elevador, um teleférico de alta velocidade para seis pessoas que substituirá o existente para diminuir os tempos de espera e melhorar a experiência do hóspede, especialmente os iniciantes e alunos da escola de esqui.





O Silverlode Lift também terá capacidade ampliada e engrenagens trocadas para se transformar em um teleférico de alta velocidade para transportar até oito pessoas por vez. O primeiro equipamento deste perfil no portfólio da Vail Resorts terá a capacidade de subida ampliada em 20%, o que reduz a espera em um local que é bastante movimentado. Isso porque ele é o primeiro meio de elevação acessível aos esquiadores que desembarcam da Quicksilver Gondola, equipamento que conecta o Canyons Village a Park City Mountain.













Sobre Visit Park City





Park City, em Utah, é um dos destinos montanhosos mais acessíveis dos Estados Unidos, localizado a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Salt Lake City. Há mais de 100 opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos, duas estações de esqui – Park City Mountain e Deer Valley Resort –, cerca de 640 km de trilhas públicas e dezenas de restaurantes e lojas, além de outlets. A cidade também é palco do tradicional festival de cinema independente Sundance.





Sobre Deer Valley Resort

Deer Valley Resort, localizado em Park City (Utah) revolucionou a indústria do esqui ao fornecer o serviço de primeira classe que se receberia em um hotel cinco estrelas O resort exclusivo para esqui oferece 21 teleféricos, 103 pistas, seis bowls, 762 centímetros anuais de neve, 819 hectares de área para esqui alpino, vendas limitadas de ingressos para teleféricos, vários restaurantes, três elegantes pousadas, centenas de acomodações de luxo e uma renomada escola de esqui e Centro Infantil. Deer Valley foi nomeado o Melhor Resort Local no Park City's Best Awards de 2022, Melhor Resort de Esqui nos EUA no Reader's Choice Awards de 2021 da Condé Nast Traveler e tem a honra de ser classificado como o Melhor Resort de Esqui dos Estados Unidos pelo World Ski Awards por nove anos consecutivos (2013-2021).

Veja mais imagens: