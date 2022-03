Vai até 31 de março o Feirão Limpa Nome Serasa

Em 12 meses, o número de devedores na Região cresceu quase 1 milhão, colocando 37,83% da população adulta na inadimplência.





Devido ao cenário extremamente difícil, a Serasa anuncia o Feirão Limpa Nome Emergencial para oferecer oportunidades para os brasileiros no começo do ano. Até 31 de março, a empresa usará a parceria que mantém com mais de 100 empresas para possibilitar negociações com descontos que podem chegar a até 99% do valor total da dívida.





As ofertas – de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos - estarão disponíveis especialmente nos canais digitais da empresa, onde a negociação dos débitos pode ser realizada em até três minutos.





No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões dos débitos poderão ser negociados por até R$ 100,00 e mais de 15 milhões poderão ser quitados com apenas R$ 50,00.





O Feirão Limpa Nome Emergencial, dispõe de:





• Canais digitais e Agências dos Correios oferecem descontos de até 99% nas negociações de débitos até 31 de março;





• Mais de 100 empresas parceiras da Serasa oferecem renegociação das dívidas;





• 37,83% da população adulta do Nordeste está inadimplente ;





• A Região Nordeste tem o menor valor médio de dívidas por inadimplente do Brasil: R$ 3.146,74;





• A Região Nordeste tem a maior representatividade no país de dívidas no segmento de bancos/cartão, com 30,3%.





Cenário da inadimplência no país





Março, 2022 – Ainda que o final do último ano tenha gerado a expectativa de retomada econômica com o retorno das atividades após quase dois anos de pandemia, o mês de janeiro de 2022 surpreendeu com indicadores negativos de inflação, renda e aumento no número de negativados. O número de inadimplentes chegou a 64,82 milhões, volume próximo ao pico da pandemia registrado em abril de 2020. A Região Nordeste ultrapassou a marca de 16 milhões de inadimplentes.





É hora de renegociar as dívidas





O cenário da inadimplência levou a Serasa a lançar uma versão emergencial do Feirão Limpa Nome. Até 31 de março, em parceria com 100 empresas credoras, oferece a possibilidade de negociação das dívidas com descontos que podem chegar a até 99% do valor da dívida. As ofertas de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e de outros segmentos estão disponíveis nos canais digitais da Serasa, onde a negociação pode ser feita em três minutos. Mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões desses débitos poderão ser pagos por até R$ 100,00 e cerca de 15 milhões poderão ser quitados por apenas R$ 50,00.





Inadimplência na Região Nordeste





Os dados da Região Nordeste anunciados em entrevista coletiva da Serasa, confirmam a necessidade do Feirão. O valor total das dívidas dos inadimplentes atingiu o patamar mais alto da pandemia, chegando a R$ 50,5 bilhões. O valor médio dessas dívidas por inadimplente é de R$ 3.146,74, ultrapassando dois salários mínimos.





De acordo com a gerente do Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil, elaborado pela Serasa, revela que o valor total das dívidas no país é de R$ 260,7 bilhões – R$ 2 bilhões a mais do que em abril de 2020: "O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados", afirma Aline.





Na última edição do Feirão Limpa Nome, em novembro de 2021, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar suas dívidas atrasadas e negativadas: "Foram milhares de pessoas em busca de renegociações, centenas de parceiros com ofertas diferenciadas e inúmeras histórias de recomeço", lembra Aline.





Negociação digital





A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome pode ser feita de forma totalmente digital e gratuita por meio dos canais oficiais da Serasa:









• App Serasa no Google Play e App Store





• Ligação gratuita 0800 591 1222





• WhatsApp 11 99575-2096









Negociação presencial nos Correios





Para quem prefere o atendimento presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de 7 mil agências dos Correios pelo país, que oferecem as mesmas condições e descontos especiais do Feirão Limpa Nome, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.





