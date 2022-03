Empresa abre inscrições para curso gratuito de tecnologia

Seidor Academy tem o objetivo de capacitar profissionais em formação para o mercado de trabalho

Oferecer conhecimento. Esse é o intuito da Seidor Academy, um projeto criado pela Seidor Brasil, que tem o objetivo de atrair estudantes para aprenderem mais sobre o universo de tecnologia e inovação. A intenção é que, por meio dessa iniciativa, sejam recrutados mais jovens para ingressarem na área.

O setor vem ganhando força nos últimos anos, com a alta empregabilidade trazida pela digitalização das empresas. Contudo, mesmo diante de grandes oportunidades, o segmento ainda enfrenta a alta escassez de pessoas qualificadas para suprir as demandas do mercado. No Brasil, 46 mil pessoas são capacitadas anualmente para atuarem na área de tecnologia da informação – mas, a balança não se equilibra. Projeções da Brasscom indicam que serão necessários 70 mil profissionais por ano para ocupar as vagas ofertadas no mercado.

Diante da necessidade de capacitar jovens para atuarem na área, o projeto desenvolvido pela Seidor teve início há cinco anos, em Belo Horizonte. Desde então, vem oferecendo na capital mineira e região metropolitana, a abertura de duas turmas por ano no formato híbrido para o curso "ABAP", que tem como foco ensinar a linguagem do universo SAP. Entretanto, o programa apresenta novidades em 2022.

Pela primeira vez, a Seidor Academy será disponibilizada para estudantes de todo o todo Brasil, de forma online, para democratizar ainda mais o acesso à informação. Serão oferecidos dois novos programas: Fiscal, que ofertará aulas divididas em seis módulos com conteúdo sobre ICMS, IPI, ISS, PIS E CONFINS, IRPJ e CSLL e ECD; e MM, que terá os módulos de conceitos fundamentais, dados mestres e parametrização, compras e processo de entrada (lançamento).

As vagas serão ofertadas exclusivamente para estudantes que estiverem cursando ensinos técnicos e superiores. Para o Fiscal, os alunos devem estar a partir do 5º período dos cursos de Administração ou Ciências Contábeis. Já na MM, além dos cursos citados, poderão se candidatar também aqueles que cursam a área de Sistema de Informação e afins.

Os cursos serão terão duração de, em média, um mês, cumprindo a carga horária de três a quatro horas por dia. Ainda, ao final, aqueles que tiverem um melhor aproveitamento ao longo do período de aulas serão convidados para ingressarem no programa de estágio da Seidor. "A ideia é que, através dessas academias, possamos selecionar aqueles que se destacarem para fazerem parte do nosso time e ajudá-los a construírem uma carreira promissora", diz Patrícia Rocha, responsável pelo processo de recrutamento do Seidor Academy, em Belo Horizonte.

As aulas 100% online acontecerão entre os dias 11 e 29 de abril para a Academia Fiscal, e do dia 25 de abril até 18 de maio para a Academia MM. O ABAP está no processo de seleção de participantes, com aulas previstas para abril, além da abertura de mais uma turma em agosto. As inscrições para as turmas das academias já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 07 de abril, sendo necessário enviar um vídeo currículo, contando sua trajetória para rhbrasil@seidor.com.br.

Sobre a Seidor:

http://www.seidor.com.br

A Seidor é uma empresa dedicada ao fornecimento de soluções tecnológicas na área de consultoria de software e serviços de TI, inovação, estratégia, infraestrutura, desenvolvimento e manutenção de aplicações on-demand, cloud computing, IoT, entre outros. Com mais de 30 anos de experiência e um volume de negócio anual de mais de R$ 3 bilhões e mais de 6.000 profissionais na Europa, América Latina, África, Oriente Médio e nos EUA, a empresa possui alianças estratégicas com os principais e maiores desenvolveres internacionais de tecnologia. No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, Goiânia e Recife, contando com mais de 1 mil profissionais.