Delta e Aeroporto de Incheon, em Seul, assinam acordo para aumentar os passageiros em trânsito pelo terminal





O acordo visa a levar mais passageiros ao aeroporto sul-coreano, fortalecendo sua posição como o melhor hub no nordeste da Ásia e que oferece uma experiência mais conveniente e de alto nível









Os executivos da Incheon International Airport Corporation e da Delta na assinatura do acordo que visa a aumentar os passageiros em trânsito no Aeroporto de Incheon (Crédito: Divulgação)





A Delta Air Lines, a Incheon International Airport Corporation (IIAC) e os operadores de salas VIP de aeroportos assinaram um acordo para transportar mais passageiros pelo Aeroporto de Incheon, em Seul, na Coreia do Sul, e fortalecer a posição do terminal como o melhor hub do nordeste da Ásia e que proporciona uma experiência mais conveniente e de alto nível.





A Delta é a primeira companhia aérea estrangeira a assinar o acordo com a Incheon International Airport Corporation e as empresas terceirizadas Pulmuone Food & Culture, SK Networks, Lotte, GRS e SPC.





A Delta é a maior companhia aérea dos Estados Unidos e, juntamente com seu parceiro de joint venture, a Korean Air, transporta o maior número de passageiros em trânsito via Incheon, conectando com eficiência mais de 290 destinos nos Estados Unidos a 80 mercados da Ásia.





Com base no acordo, as partes implementarão a "Transfer Lounge Promotion" (Promoção de Lounge durante a Transferência, em tradução livre) para os clientes da Delta a partir de abril. Com ela, alguns passageiros que voam com a Delta e estão em trânsito dentro de um período de 24 horas no Aeroporto de Incheon poderão usar cupons de lounge gratuitos em salas VIP acordadas, incluindo SkyHub Lounge, Matina Lounge, Lounge L e SPC Lounge.





"A Delta estabeleceu uma grande parceria com a IIAC e a Korean Air enquanto expandia sua casa no Terminal 2 do Aeroporto de Incheon para transformá-lo no hub transpacífico número 1", disse o vice-presidente da Delta para Ásia e Pacífico, Matteo Curcio. "A parceria reforçada nos permite oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de viagem da categoria conforme a demanda por viagens se recupera".





"Tenho o prazer de assinar este acordo com a Delta, que está transportando muitos passageiros em trânsito no Aeroporto de Incheon", disse o CEO da IIAC, Kyung-Wook Kim. "O Aeroporto de Incheon fará o seu melhor para proporcionar uma experiência mais agradável e confortável para os passageiros como o primeiro hub da Ásia".





A Promoção de Lounge durante a Transferência permitirá que a Delta ofereça a determinados clientes acesso a vários salas VIP do aeroporto, independentemente do tipo de bilhete ou do status SkyMiles Medallion. Atualmente, clientes Delta One e associados SkyMiles Diamond, Platinum e Gold Medallion têm acesso aos lounges da Korean Air. À medida em que as restrições de viagem começam a ser flexibilizadas nos países asiáticos, espera-se que esse acordo incentive as viagens entre a Ásia e os Estados Unidos via Aeroporto de Incheon.





Imagem: Divulgação