Natal Shopping adota ações para conscientizar sobre autismo

Empreendimento se destaca por ações inclusivas e de acolhimento, como vaga de estacionamento e sessão de cinema exclusiva





Inclusão e empatia. É com esses princípios que o Natal Shopping está engajado em ações para receber da melhor forma as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste sábado (02), em que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o empreendimento ilumina sua fachada na cor azul de forma a contribuir com a conscientização sobre a causa.





A projeção ficará acesa durante todo o mês, que é conhecido como Abril Azul em referência à data. Além desse ato simbólico, o empreendimento realizará uma ação educativa entre colaboradores com a presidente e fundadora do Instituto Olhem para Mim (IOPM), Cleide Palestina. A instituição atua em Extremoz com ações voltadas para inclusão de pessoas com necessidades especiais.





Cleide, que está dentro do espectro autista e é mãe de duas crianças também com TEA, reforça a importância de ações como estas, porque falta informação sobre o diagnóstico para garantir uma sociedade mais inclusiva.





“Quando se trata de uma empresa que trabalha com atendimento, é sempre importante levar informação sobre a abordagem primária, para que todos saibam como identificar e receber bem uma pessoa com TEA: o que não se deve falar, o que fazer em um momento de crise, como se comportar se essa pessoa estiver acompanhada, além de garantir que todos estejam cientes da lei que prioriza o atendimento para esse público, para evitar constrangimentos”, destaca.





No ensejo da data, o Natal Shopping reforça o interesse em implementar práticas acolhedoras como a vaga de estacionamento destinada ao público com TEA e sessões de cinema adaptadas, com iluminação diferenciada, som mais baixo e maior liberdade de circulação na plateia.





“Estamos sempre abertos a entender como podemos melhorar nossos serviços para receber com mais conforto e atenção o público com autismo e outros transtornos. A vaga foi pensada para ajudar pais e mães com crianças autistas que precisam de mais praticidade para estacionar e resolver suas demandas no shopping. E o Cine Azul é uma iniciativa que temos muita alegria em realizar, porque sabemos como é importante o acolhimento dessas famílias em ações de lazer”, destaca Diana Petta, coordenadora de marketing do Natal Shopping.





Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, houve um aumento no número de casos de autismo em todo o mundo: em 2021, uma criança a cada 44 nascidas apresentou diagnóstico de TEA. A estimativa entre 2000-2002 era de uma em cada 150 crianças.





O Natal Shopping tem como objetivo oferecer sempre um canal aberto para a população sugerir boas práticas na inclusão de pessoas com necessidades especiais.