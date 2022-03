São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os destinos mais procurados no feriado de Tiradentes

Imagem: Contratadas do Istock pela Assessoria de Imprensa Conversion

Os feriados prolongados são os mais esperados pelos brasileiros, que desejam aproveitar a data para descansar ou viajar, e também pelo comércio em geral, incluindo o setor de turismo. Dentre essas datas, o carnaval é, sem dúvidas, um dos períodos que mais atraem os viajantes, estimula os deslocamentos e movimenta a economia brasileira.





Prova disso é que em 2020, em um período pré-pandemia, só na cidade de São Paulo, a festividade movimentou cerca de R$2,75 bilhões, somados aos R$227 milhões provenientes do Carnaval no Sambódromo. Os números superam, inclusive, os do Carnaval de 2019, e gerou um crescimento econômico de R$650 milhões, 31% a mais, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, por meio de uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo.





No feriado de Tiradentes deste ano, celebrado em 21 de abril, data em que também acontecerão os desfiles de carnaval, a metrópole paulistana é o destino mais procurado pelos brasileiros, que vão viajar de avião para aproveitar o feriado, e concentra mais de 17% dos interesses. É o que aponta uma pesquisa recente da agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou até o dia 16 de março, o volume de compra de passagens aéreas para o período de 18/04 a 26/04.





Na segunda colocação aparece o Rio de Janeiro, com mais de 8%, seguida por Recife e Salvador, os dois destinos com pouco mais de 5%, e Fortaleza, que retém mais de 4% das aquisições de passagens, formando o TOP 5 destinos mais almejados pelos viajantes. Do total de procura por passagens aéreas para o segundo feriado de abril, as regiões Sul e Nordeste aparecem no topo da lista com três destinos cada, enquanto o Sudeste tem duas cidades e o Centro-Oeste aparece com apenas uma localidade. Veja abaixo o ranking do ViajaNet.









Feriado de Tiradentes e Carnaval dividem a mesma data





Neste ano, devido ao avanço nas confirmações de casos da Ômicron, variante da Covid-19, em uma decisão inédita, muitos Estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, adiaram os desfiles das escolas de samba para o feriado de Tiradentes - uma decisão incentivada pelos turistas para curtir o Carnaval.





Para Daniely De Oliveira, gerente de comunicação da ViajaNet, "com a mudança na data dos desfiles e a retomada do turismo, atrelado à vontade e ao sentimento de recuperar o tempo perdido e ao aumento da confiança dos viajantes, principalmente para voos domésticos, uma parcela significativa dos turistas brasileiros aproveitará a ocasião para visitar outros lugares e descansar". Além disso, com o alto número de pessoas imunizadas no país, os hábitos estão voltando, aos poucos, de maneira otimista: mais de 72% da população foi vacinada e mais de 50 milhões tomaram a dose de reforço, segundo o Ministério da Saúde.





Perspectivas para destinos internacionais





Ainda segundo o levantamento da ViajaNet, com mais de 11%, a cidade de Lisboa, em Portugal, é o destino mais procurado pelos brasileiros que decidiram passar o feriado em solo estrangeiro. Em seguida, surge Buenos Aires, na Argentina (6,5%), Nova Iorque, nos Estados Unidos (6,4), Grande Porto, região também portuguesa (6,2) e Orlando (5,4%), cidade estadunidense, integrando os cinco destinos internacionais mais desejados.





Sobre o ViajaNet





ViajaNet é uma agência de viagens online com diferenciais em atendimento e serviços ao e-consumidor, com capacidade de apresentar as melhores opções de mais de 900 companhias aéreas, hotéis e seguro viagem. A empresa é 100% nacional e aposta no mercado brasileiro, oferecendo ao consumidor a oportunidade de descobrir o mundo em um clique.