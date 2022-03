Turismo: Aniversário do Grand Palladium Imbassaí terá show de Daniela Mercury

A cantora Daniela Mercury será uma das grandes atrações do 10º aniversário do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, que está entre os melhores complexos hoteleiros da região da Mata de São João, na Bahia. A Rainha do Axé se apresenta em um show exclusivo e gratuito para os hóspedes no dia 2 de abril, às 21 horas, em charmoso cenário a poucos passos da praia.





Com mais três décadas de carreira e vencedora de incontáveis prêmios nacionais e internacionais, Daniela representa a música baiana e brasileira como poucas artistas, e por isso foi especialmente escolhida pelo Palladium para a comemoração dos 10 anos do resort. A cantora deve presentear os hóspedes com alguns de seus maiores sucessos, como "O Canto da Cidade", "Rapunzel", "Música de Rua", "Ilé Pérola Negra", "Trio Metal", "Oyá Por Nois", "Maimbé Dandâ", entre tantos outros.





Os pacotes de viagem para abril já estão à venda e podem ser adquiridos tanto no site oficial do Palladium Hotel Group quanto nas melhores agências de viagem do país, com estadia mínima de 4 noites. Além do show de Daniela, os viajantes poderão desfrutar toda a experiência all inclusive do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa e sua exuberante paisagem natural de frente para o mar da Costa dos Coqueiros.





Com extensas e paradisíacas praias, dunas e uma infraestrutura que inclui o luxuoso Zentropia Spa & Wellness, um parque aquático, piscinas adultas e infantis, mais de dez bares, três restaurantes à la carte, espaços para crianças e adolescentes (Baby Club, Mini Club e Black & White Teen Club) e outras instalações, o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa é uma ótima escolha para todos os tipos de turistas, desde aqueles que buscam férias em família até quem procura uma viagem romântica. A localização também é privilegiada: são apenas 45 minutos de distância do Aeroporto de Salvador.





Programação especial de 10 anos





A apresentação da Rainha do Axé é apenas uma das muitas surpresas preparadas para o 10º aniversário do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa em 2022. Ao longo de todo o ano, os hóspedes serão presenteados com atrações exclusivas, como as exclusivas Clínicas de Futebol realizadas pelo Real Madrid, um dos maiores clubes de futebol do mundo, que escolheu o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa para sediar uma série de treinamentos na busca por talentos entre 6 e 13 anos. As atividades acontecerão entre os dias 27 e 29 de julho e serão conduzidas por treinadores da Fundação Real Madrid habilitados pela UEFA (União das Associações Europeias de Futebol).





As comemorações de 10 anos do resort também incluem uma Semana Fitness, com a presença de especialistas em atividades físicas e ilustres convidados, e uma Semana Gastronômica, com a colaboração exclusiva de chefs renomados do Brasil e da Argentina para todos os tipos de paladares – além de outros eventos que deverão ser confirmados ao longo do ano.





Sobre o Palladium Hotel Group:





Palladium Hotel Group é uma rede hoteleira espanhola com 50 anos de experiência. O grupo possui 48 hotéis e mais de 14.000 quartos distribuídos em seis países: Espanha, México, República Dominicana, Jamaica, Itália e Brasil, e opera 10 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaca Unexpected Hotels, Ayre Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels e a marca Hard Rock Hotels licenciados com dois hotéis em Ibiza e Tenerife. Os hotéis do Palladium Hotel Group são caracterizados por sua filosofia de oferecer alto nível de qualidade em produtos e serviços. O Palladium Hotel Group é de propriedade do Grupo Empresas Matutes (GEM).