Vacinação contra covid-19 leva a filas em shopping de Nova Parnamirim

A Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim - SESAD disponibilizou uma loja no shopping Cidade Verde, em Nova Parnamirim, para ofertar a vacinação contra a covid-19 à população.





Ao longo da manhã e início da tarde deste sábado (05) centenas de pessoas enfrentaram filas para a aplicação. Segundo informações colhidas no local, grande parte buscava a dose de reforço bem como a vacinação das crianças.





No início da tarde faltaram vacinas e uma colaboradora da SESAD falou com uma fonte do Diário Potiguar confidenciando que não estava sendo esperado um grande público e, por este motivo, rapidamente acabaram, no entanto, em torno de 25 minutos depois chegaram novas doses que deram prosseguimento à vacinação.