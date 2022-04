Abrigo Juvino Barreto comemora 80 anos com Ação Cívico Social da Marinha

O Instituto Juvino Barreto comemora, na próxima terça-feira (19), 80 anos de sua fundação, com uma Ação Cívico Social (ACISO) da Marinha do Brasil, organizada pelo Comando do Terceiro Distrito Naval.





O Hospital Naval de Natal vai atuar com uma equipe médica em ações de saúde voltadas para os idosos da instituição.





A equipe de obras, composta por militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal e Base Naval de Natal, está realizando recuperação de pintura da entrada, fachada e corrimãos, parte hidráulica, elétrica, conserto de ventiladores, entre outros serviços, que vão ter andamento após a data do aniversário do Abrigo.





A programação cultural será coordenada pelo jornalista Elias Medeiros, diretor do Projeto "Chic é Ser Solidário" e voluntário da instituição.





Programação:





· Dia 18 de abril (Segunda-feira) – Dia de Beleza





09h30 - Dia 18 de abril (Segunda-feira) – Dia de Beleza com massagem corporal (VAlMARI), corte de cabelo e manicure (SALÃO NAVAL LOPES HAIRDRESS).





15h – Lançamento da Camisa comemorativa aos 80 anos do Abrigo Juvino Barreto

15h30 – Programação cultural e celebração da Páscoa





· Dia 19 de abril (Terça-feira) - Programação do abrigo:





9h - Abertura do evento com Cerimonial à Bandeira

9h às 12h - Exposição de materiais e ações de saúde

12h às 13h - Pausa nas atividades

13h às 15h - Ações de saúde

15h - Encerramento com apresentação da Banda FUZINAT (Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal) e da cantora Nara Costa.





Instituto Juvino Barreto:





Passados todos esses anos, a instituição filantrópica luta contra as dificuldades sem perder a liberdade de desenvolver ações voltadas aos mais carentes, sempre com esperança em dias melhores. Tudo que foi construído até hoje foi viabilizado exclusivamente através de doações, trabalho voluntário e apoio da sociedade.





Você também faz parte dessa história são 80 anos de doação e solidariedade.





Ajude diretamente ao Abrigo Juvino Barreto:





(84) 3322 8421 – (84) 92001-7180 (Telemarketing) - 99627-2065.





Projeto Chic é Ser Solidário – Fé/Doação/Amor – (84) - 999505602