Krug Studio - grupo LVMH inova lançando experiência multissensorial exclusiva em Paris

As Maisons LVMH são cheias de surpresas e usam sua criatividade ilimitada para imaginar experiências excepcionais, o recente lançamento é o Krug Studio Music and Food Pairing Experiences.





Nas cozinhas do restaurante Voyage Samaritaine, a prestigiada Maison KRUG Champagne revela uma experiência multissensorial. Nesta ocasião, todos os sentidos gustativos são aprimorados através de excepcionais harmonizações musicais e gastronômicas, imaginadas pelo chef duplamente estrelado Mathieu Viannay.





Na sala projetada como um estúdio de música, você pode desfrutar de uma degustação única dos cuvées de champanhe através de uma experiência musical e, em seguida, para quem deseja ir mais longe, pode ser seguido de um excelente almoço ou jantar.









Krug Studio, uma experiência multissensorial exclusiva no Samaritaine





A Maison Krug criou um espaço único para experiências culinárias exclusivamente para o restaurante Voyage Samaritaine, convidando os hóspedes a descobrir combinações excepcionais de música e comida com Krug Champagne, unindo todos os sentidos.





Krug projetou uma sala de jantar privativa equipada como um estúdio de música, aninhada discretamente nas cozinhas do restaurante Voyage, um espaço vibrante para experiências culinárias sob os famosos afrescos no último andar do Samaritaine, um ícone da Art Nouveau e da arte francesa "joie de vivre". Aqui, até sete convidados podem desfrutar de um momento de puro deleite epicurista, unindo gastronomia, música e champanhe.





A experiência começa com uma degustação musical intimista, apresentando a história e o savoir-faire único por trás dos champanhes Krug selecionados para a ocasião. A degustação é uma experiência singular onde cada cuvée é combinado com diferentes melodias, aprimoradas pela soberba acústica criada por Devialet.





A degustação pode ser seguida de um almoço ou jantar igualmente excepcional em uma sala discreta com vista para as cozinhas do chef duas estrelas e Meilleur Ouvrier de France Mathieu Viannay, juntamente com o Chef Executivo do Voyage Jimmy Elisabeth e o Chef Associado Antony Dorland.





O menu é uma experiência imersiva memorável que desperta discretamente todos os sentidos. A cada trimestre, o chef e sua brigada concebem ofertas culinárias sutis e criativas que combinam perfeitamente com Krug Grande Cuvée 169ème Edition ou Les Créations de 2006 (Krug 2006 e Krug Grande Cuvée 162ème Edition), cada uma celebração distinta da grande safra de 2006.





"A mestre da adega Krug, Julie Cavil, trabalhou em estreita colaboração com o IRCAM, o Instituto Francês de Pesquisa Acústica e Musical, para harmonizar champanhes com melodias e o menu de degustação. O objetivo é entender melhor como a audição, o olfato e o paladar interagem. Cada champanhe pode ser percebido como uma alegoria musical a ser saboreada graças a menus exclusivos com quatro ou seis composições" explica Evelyn Bandeca.





"Champagnes de prestígio para momentos excepcionais" sempre foi a promessa da Krug. Quando Joseph Krug fundou a Maison em 1843, seu sonho era oferecer o melhor champanhe todos os anos, independentemente das variações climáticas ano a ano. Mais de 175 anos após o lançamento de seu primeiro elixir, a Maison continua cumprindo essa promessa a cada ano, criando a mais generosa expressão de champanhe a cada nova edição do Krug Grande Cuvée.





"Minha família vem desafiando as convenções há séculos, e é por isso que esse espírito inconformista vive em tudo o que fazemos hoje", diz Olivier Krug, a sexta geração da família Krug à frente da Maison.





Para mais informações: KRUG STUDIO | Samaritaine (dfs.com)





















Sobre Evelyn Bandeca





A empresária no setor de experiências de luxo e influencer brasileira Evelyn Bandeca (@evybandeca, 60k de seguidores no Instagram) apresenta no Blog Evelyn Digital o mercado de luxo, tendências, negócios e estilo de vida. www.evelyn.digital





Evelyn é de Ribeirão Preto (SP), sua formação conta com MBA em Gestão empresarial pela FGV. Tem forte experiência em e-commerce e mercado internacional onde atuou por 10 anos, é apaixonada por moda e atualmente oferece consultorias para transformações digitais de negócios, posicionamento de mercado para empresas e profissionais que buscam excelência, treinamento de equipe e lideranças.