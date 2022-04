Ocupação hoteleira deve chegar a 65% na Semana Santa

Imagem: Prefeitura do Natal

A Semana Santa é um dos feriados mais esperados para o turismo do Rio Grande do Norte. A rede hoteleira espera uma ocupação de 65% para esta temporada, a estimativa é bastante animadora e segue em ritmo crescente pós pandemia.





A pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN) entre seus associados, mostrou que 2022 vem se recuperando gradativamente, uma vez que no comparativo com 2019, ano anterior a pandemia, a ocupação atingiu 69,78%, já em 2021 a estimativa ficou em 32,71%.





O presidente da Associação, Abdon Gosson, se mostra otimista para este feriadão. "Aos poucos e apesar de todas as perdas, estamos vivenciando a retomada do turismo. A ocupação neste período de Semana Santa confirma nossas expectativas e mostra o resultado do trabalho de divulgação do destino que estamos realizando dentro e fora do Brasil", disse o presidente.





Geralmente o gasto médio por pessoa deve superar os R $300 por dia, com permanência média de três dias.





De acordo Abdon Gosson, o crescimento também é sinônimo de satisfação mesmo em baixa estação. Ele explica que apesar dos altos preços nas passagens aéreas o turismo de sol e mar está sempre em alta. "Os hotéis abrigam turistas que estão à procura de descanso nas praias potiguares. Natal possui belezas naturais, uma vasta rede hoteleira e boa gastronomia. Isso encanta o turista e consequentemente a procura pelo destino aumenta", finaliza.