Paulo Schneider é o novo Diretor de Operações da Aviva. Ele assume o cargo nesta quarta-feira (20/04), em substituição a Flávio Monteiro, que deixa a companhia após 5 anos com grandes experiências compartilhadas.





Schneider tem mais de 20 anos de atuação no mercado, possui visão holística de gestão de negócios e com formação nas áreas de Turismo/Hotelaria, Estratégia Empresarial, Gestão Financeira e Controladoria. Ocupou até recentemente o cargo de Diretor de Operações do Blue Tree Hotels e foi vencedor do Prêmio VIHP em 2014, que reconhece os melhores profissionais em posição de liderança no mercado hoteleiro nacional.





O novo Diretor responderá por todas as áreas de Operações da Aviva de forma corporativa, incluindo Rio Quente, Costa do Sauipe e Hot Park.





Sobre a Aviva - A Aviva já nasceu gigante. Detentora do Rio Quente e Costa do Sauípe, dois dos maiores destinos turísticos do Brasil, a Aviva tem em seu DNA o objetivo de fazer famílias felizes. Oferecer mais do que hospedagem, mas sim momentos únicos de lazer e entretenimento total que ficarão na memória de todos pela vida inteira, como curtir as piscinas de água quente e atrações do Hot Park em Rio Quente ou desfrutar da orla da praia de Costa do Sauípe. A Aviva é controlada pelas duas holdings Algar e FLC. Algar (Uberlândia-MG), nos setores TIC, Agro, Serviços e Turismo e a FLC (Goiânia-GO), uma holding patrimonial, tendo como principais ativos a participação em empresas do ramo de Hotelaria e Turismo.