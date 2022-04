Vans inaugura sua primeira loja na Zona Leste da cidade de São Paulo

Vans, marca original dos esportes de ação e ícone global da expressão criativa, orgulhosamente inaugura mais uma loja na cidade de São Paulo, a primeira na zona leste da metrópole. Acompanhando a última inauguração realizada no Shopping Center Norte, em Dezembro de 2021, o novo espaço localizado no Shopping Anália Franco cumpre mais uma etapa do estruturado plano de expansão da marca - traçado em 2020 e continuado em 2022 – e de celebração do principal propósito das Vans Stores, de criar relações próximas e verdadeiras com os seus fãs ao redor do Brasil.





O Shopping Anália Franco é referência em moda, estilo e sofisticação na Zona Leste de São Paulo. Abriu as portas em Novembro de 1999, sendo o segundo shopping da rede Multiplan localizado na cidade de São Paulo, além de contribuir para o desenvolvimento e valorização da região. Desde então, o empreendimento faz parte da vida dos moradores, sendo uma opção completa para compras, serviços e entretenimento para a família, garantindo praticidade e conforto. A concepção arquitetônica e o cuidado com a ambientação, por meio de paisagismo, iluminação natural, corredores largos e pé direito alto, também são fortes atrativos. Atualmente, o Shopping Anália Franco possui 402 lojas e mantém seu funcionamento prezando pela comodidade, integridade e conforto dos seus consumidores.













Foto: Marcelo Mug)





A Vans Store Anália Franco, inaugurada no dia 07 de Abril, assim como todas as Vans Stores do mundo, conta com o conceito mais atualizado de varejo da marca, oferecendo todas as experiências, as campanhas e os produtos encontrados nos principais mercados.





Foto: Marcelo Mug)





Personalizada cuidadosamente por intervenções de talentos naturais de cada região, todas as Vans Stores celebram a importância global da marca, adaptada para enaltecer a relevância artística do Brasil, tangibilizando perfeitamente o propósito da Vans de possibilitar a expressão criativa em combinação com os 56 anos de legado na música, arte, cultura de rua e nos esportes de ação.









































Foto: Marcelo Mug)





A Vans Store recebe as principais coleções de tênis da marca, como os icônicos Classics, em inúmeras variações de cores, materiais e execuções para todas as idades; a extensa franquia de calças Authentic Chino para os esportes de ação e universo lifestyle e as camisetas confortáveis e duráveis, a Off The Wall Tee. A nova unidade apresenta também uma variedade de acessórios, composta por mochilas, pochetes, bonés, gorros, meias, carteiras, cintos, cadarços e chaveiros, todos eles carregando o DNA californiano e o espírito "Off The Wall" da marca.





Foto: Marcelo Mug)





Além da tradicional venda física, é possível realizar as compras através das modalidades de venda físico-digitais, integrando os canais e as plataformas da marca, sendo elas: Venda Link, Prateleira Infinita e Retire ou Entregue pela Loja.





O processo da modalidade "Venda Link" é simples, prático e seguro:





Entre em contato por WhatsApp com um dos especialistas de cada uma das dez lojas da Vans;





Consulte se a sua região é atendida pela metodologia de venda "Venda Link";

Verifique a disponibilidade dos produtos desejados;





Efetue o pagamento através do link compartilhado pela equipe;





Escolha o método de entrega de acordo com a sua preferência: delivery (frete grátis para compras acima de R$299,99 em regiões atendidas), retirada drive thru a combinar com os especialistas de cada loja e até mesmo o envio pelos Correios.





Já a metodologia "Prateleira Infinita" exclui toda e qualquer possibilidade de esgotamento do estoque físico da loja. Ao visitar a loja, o consumidor pode se interessar por um modelo que não esteja disponível em estoque físico no momento, desse modo, a equipe utilizará uma plataforma online para checar o estoque virtual do produto desejado pelo cliente, onde o mesmo pode efetuar a compra dentro da loja e receber o pedido diretamente em sua casa.





Para finalizar, todas as Vans Stores e os Outlets contam com a modalidade "Retire ou Entregue pela Loja". Basta acessar o site oficial da Vans , adicionar os produtos desejados no carrinho e verificar se o pedido está apto para ser aplicado à modalidade. O "Retire e Entregue por Loja" é uma modalidade gratuita, além de reduzir tempo de entrega:





- Retire na loja: Agende a retirada grátis em uma Vans Store perto de você.





- Entrega pela loja: Receba grátis em casa através de uma Vans Store perto de você (em caso de troca, entre em contato com a loja);





SERVIÇO:





VANS STORE SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 - Tatuapé - São Paulo – SP

CEP: 03342-900

Contato: (11) 97896-4584

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h

Domingos e feriados das 14h às 20h





Sobre a Vans





A Vans®, parte da VF Corporation (NYSE: VFC), é a marca original tênis, vestuário e acessórios para action sports. As coleções autênticas da Vans® são vendidas em 84 países através de uma rede de subsidiárias, distribuidoras e lojas parcerias. A Vans® possui mais de 2.000 lojas ao redor do planeta, incluindo lojas próprias, franquias e portas parceiras. A marca Vans® promove a expressão criativa na cultura jovem com os action sports, arte, música e cultura de rua além de entregar plataformas progressistas como o Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Pool Party, Vans Custom Culture e o hub cultural e espaço para a música internacional House of Vans. No Brasil, a Vans é distribuída exclusivamente pela Arezzo&Co.