Governo do RN incentiva a interiorização e regionalização do futebol potiguar

Anúncio do apoio ao Super Matutão 2022 foi feito pela governadora na tarde de ontem (9), em solenidade de lançamento do torneio de futebol amador





"Chegou a hora de investir na interiorização e regionalização da prática esportiva do futebol no Estado". Foi com essa assertiva que a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participou do lançamento do torneio de futebol amador Super Matutão 2022 na tarde de ontem, segunda-feira (9).





"O governo fez questão de assumir esse compromisso com a legitimidade de quem já vem contribuindo com o futebol profissional, com o feminino e agora com o futebol amador. No que depender do Governo do Estado, essa parceria com a Federação Norte-rio-grandense de Futebol vai ser fortalecida para desenvolver todos os esforços no sentido de termos em 2022 um grande torneio", afirmou a chefe do Poder Executivo Estadual.





Desde o início da gestão, o Governo do RN vem realizando uma série de ações a fim de promover e impulsionar o futebol potiguar. "O Governo tem tido a sensibilidade de chegar junto do futebol do RN. Através do programa Nota Potiguar nós garantimos o suporte financeiro fundamental, decisivo para a sobrevivência do nosso futebol nesses tempos de pandemia. Também foi nosso Governo que instituiu a lei estadual de incentivo ao esporte", pontuou a governadora.





Através desta lei de incentivo ao esporte potiguar, o Governo, de forma pioneira, destinou R$ 5 milhões de recursos para a concessão de incentivos fiscais destinados ao financiamento de projetos do Programa Estadual de Incentivo às Atividades Esportivas e Desportivas. A iniciativa foi denominada de Programa de Incentivo RN+ Esporte e Lazer Professor Sebastião Cunha.





Este ano também foi anunciada a ampliação da campanha Nota Potiguar Veste o Torcedor do RN em função da participação de três clubes do Rio Grande do Norte na maior competição da modalidade no país, beneficiando o ABC, o América de Natal e o Globo de Ceará-Mirim. Serão aplicados R$ 2 milhões, que serão revertidos para os times.





O apoio do Governo do Estado ao esporte, especialmente ao futebol potiguar, foi reconhecido pelo presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), José Vanildo. "Esse é um governo que tem feito pelo esporte, que tem serviço efetivo realizado com programas permanentes em favor das práticas esportivas. A governadora tem dado esse apoio e vamos em frente porque esses torneios divulgam, renovam e fazem crescer o futebol potiguar", avaliou.





Ao falar da importância do torneio de futebol amador para interiorização do esporte, para a descoberta de novos talentos e para a revelação de futuros jogadores para o cenário potiguar, José Vanildo destacou também o papel do Super Matutão como vetor da inclusão social.





O vereador de Natal Paulinho Freire, presidente da Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, parabenizou e agradeceu o apoio do Governo do RN, "que tanto tem feito pelo esporte, pelo futebol, que além de gerar emprego e renda é vetor de divulgação do Estado", pontuou.





"O governo vem seguidamente apoiando o esporte, o futebol, e tem consciência do quanto é importante chegar junto do campeonato Super Matutão, que mobiliza e movimenta a economia dos municípios. Esse é um campeonato que interioriza o futebol, que regionaliza a atividade esportiva", disse o secretário Estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier.





Acompanharam a governadora a secretária estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Iris Oliveira, o secretário da Comunicação, Daniel Cabral, o subsecretário de Esportes e Lazer da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec) e o coordenador de esportes e lazer da Seec, César Nunes.





Também participaram o promotor Luiz Eduardo Marinho, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, e o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Anteomar Pereira.





Fotos: Sandro Menezes