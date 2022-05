Abril/2022 Silvia Ponchon







Procurando um lugar exótico para passar as férias?

LOFOTEN na Noruega é a resposta para sua pergunta!

Arquipélago localizado ao norte da Noruega que além de ser um paraíso para os fotógrafos é tambem um local perfeito para os que buscam uma aventura!

O turismo explodiu recentemente nas ilhas Lofoten enquanto há apenas alguns anos a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar das ilhas, agora, graças ao Instagram, as ilhas estão muito mais no radar das pessoas.

Você precisará reservar sua acomodação com bastante antecedência, especialmente se estiver indo viajar no verão, pois é comum ultimamente que todas as ilhas estejam lotadas.

Se você gosta de aventuras ao ar livre, Lofoten é um local perfeito!

Ideal para caminhadas, escaladas, pesca, caiaque, esqui, surf no Ártico (no verão e inverno) e ciclismo. A cenário de turismo no norte da Noruega tem um astral muito jovem, com muitas acomodações econômicas, e até mesmo acomodações de luxo.

Você também pode andar a cavalo em Lofoten (nós testamos)!

Você pode ver desde o sol da meia noite no verão, ou, se preferir, pode tentar encontrar aurora boreal durante o inverno. Embora o local ideal para ver aurora boreal (nos arredores) seja em Abisko (Suécia) pois o clima é mais claro, tambem é possível observar de Lofoten.

Importante lembrar que o tempo muda muito e muito rápido! Uma boa notícia é que, se o tempo estiver ruim, você pode esperar 10 minutos que deverá melhorar!

E a má notícia é que aquele lindo clima ensolarado que você está curtindo provavelmente não deve durar muito.

Portanto, independentemente do que a previsão do tempo está dizendo, traga algumas capas de chuva e roupas quentes que você provavelmente vai precisar.

O transporte público em Lofoten é muito limitado, com alguns ônibus funcionando apenas algumas vezes por dia. Na verdade, existem muitos caroneiros em Lofoten que disseram que planejavam usar o transporte público, mas ficaram presos em pequenos vilarejos por horas, então tiveram que tentar pegar carona. Se você quiser pegar carona aqui, esteja ciente de que a competição é alta.

Preste atenção apenas se você estiver planejando fazer caminhadas em Lofoten no inverno pois pode ser perigoso. Embora você possa fazer algumas caminhadas no inverno com raquetes de neve, esquis ou até mesmo botas de caminhada normais, você precisará estar mais atento ao clima. Converse com os moradores sobre os melhores lugares em Lofoten para caminhadas de inverno, pois existem algumas rotas que são mais seguras do que outras se ocorrer uma tempestade de neve repentina.

Caso você não se anime a voar direto até Lofoten, existe a possibilidade de pegar um ferry boat de Bodø para Lofoten. A balsa leva cerca de quatro horas e, nós testamos! É uma viagem agradável com bela vista. O único problema é caso o mar esteja agitado algumas pessoas podem não gostar.

Vale sempre mencionar que em Lofoten você vai cheirar muito peixe! Em todo lugar você encontra peixes deliciosos para comer!

Minhas dicas:

Vale a pena alugar um carro! Não dependa de transporte público.

Se você tiver tempo, continue a viagem até Tromso, mais ao norte da Noruega.

Cuidado com feriados locais onde tudo fecha! Como Lofoten é um vilarejo pequeno, pode se tornar complicado achar onde comer durante feriados!





Abril/2022

Silvia Ponchon

Photojornalista

Correspondente/Europa