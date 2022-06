Hotel Qoya aposta no design para ressignificar o luxo

Hotel Qoya ressignifica luxo com design que acolhe





Com itens naturais e orgânicos, empreendimento em Curitiba tem projeto arquitetônico para trazer aconchego, com peças autorais e exclusivas





O nome do sofá que compõe o lobby do Qoya, novo hotel de luxo de Curitiba, é mais do que uma pista sobre o conceito e as sensações que o local desperta: Ninho. É acolhedor, natural, um verdadeiro refúgio de tranquilidade e hospitalidade. O projeto foi inteiramente pensado para garantir momentos de desaceleração, com ambientes que propiciam criar conexões entre as pessoas.





"O hóspede não procura apenas uma cama para dormir. Além de ser bem recebido e se sentir único, ele procura vivenciar novas experiências. Do primeiro contato até o momento do checkout tudo deve ser surpreendente", afirma Elias Rodrigues, CEO da HCC Hotel Specialist.





O projeto assinado pelo Studio Melina Romano é fluido, sofisticado na medida certa, com muitas texturas, formas orgânicas e materiais naturais, trazendo aconchego. Plantas naturais e a paleta de cores reforçam a conexão com a natureza. "O conceito faz um questionamento do que é o novo luxo. Antigamente luxo eram joias e bens de consumo. O que as pessoas hoje estão buscando é de fato um refúgio, um acolhimento, um lugar de conexão. Criamos esse projeto de luxo que foge dos padrões atuais, é um novo conceito que vai perdurar e vai se conectar com o que as pessoas estão buscando hoje como premissa para suas vidas e para sua própria experiência. O hotel acima de tudo é um lugar de experimentar de fato essas sensações", conta Melina.





O sofá Ninho, aliás, foi desenvolvido pelo Studio Melina Romano especialmente para o Qoya, seguindo essa ideia de aconchego e acolhimento. Várias peças de design reconhecido compõem os ambientes, quartos e suítes do hotel.





Na recepção, um painel de Cavaco Maché foi desenvolvido pelos designers brasileiros Nicole Tomazi e Sergio Cabral. As banquetas são de Gustavo Bittencourt. O banheiro da recepção ganhou cuba dupla de pedra esculpida desenhada especialmente para o Qoya pelo Studio Melina Romano. Nos quartos, as mesas são de Giacomo Tomazzi e na suíte presidencial há peças da Breton, de Cris Bertolucci e Alex Rocca.





Nos quartos, os espelhos em formatos orgânicos foram recortados um a um. O mesmo acontece com os tapetes soltos e até mesmo com as pedras do piso das suítes.





Tudo no Qoya contempla e desperta os sentidos. O aroma foi pensado para o bem-estar de cliente. A identidade olfativa exclusiva foi desenvolvida pelo Good Smell Estúdio Olfativo, proporcionando a melhor experiência que a hospedagem pode oferecer. E a curadoria musical é da Bananas Music Branding, que criou playlists exclusivas para cada ambiente do hotel e para o Spotify. O perfil do Qoya no Spotify pode ser acessado pelo link https://spoti.fi/3yY3eMJ





Conceito





Quatro conceitos embasam o novo hotel: slowness, well-being, soulful e natural. Desacelerar, sentir-se bem, estar acolhido e em sintonia com a natureza são as premissas encontradas em cada detalhe.





Detalhes foram pensados para enriquecer a experiência de hóspedes e visitantes. A louça do Restaurante Koré, por exemplo, foi desenvolvida especialmente para o Qoya pela marca de cerâmica artesanal Poteria, com cores baseadas na natureza. "Conhecer todas as pessoas que fazem parte do processo, e que tiveram entrega e pensaram conosco, humaniza e transforma o produto em experiência. Para os clientes, o artesanal e personalizado torna a experiência ainda mais exclusiva e imersiva", diz o chef Jaime Spazzini.





O chef acompanhou pessoalmente cada etapa do processo de produção das louças, que levou cerca de três meses. "Ele foi bem criterioso, veio diversas vezes conhecer meu processo antes de fecharmos, queria saber que tipo de materiais uso na esmaltação e sobre a questão da sustentabilidade, de como eu reciclo os materiais e como descarto o que não pode ser reciclado", conta a ceramista Isabel Seraphim.





Todo esse cuidado tem o objetivo de envolver e encantar hóspedes e clientes do Qoya, apresentando uma experiência de contraponto à rotina agitada que a sociedade vem vivendo há anos.





História





Fechado em março de 2021 para uma reforma completa, o novo hotel da rede HCC Hotéis reinaugurou no início de abril de 2022. Antes da reforma, o prédio de 16 andares sediou por mais de 20 anos a primeira operação da empresa, então sob a bandeira Four Points by Sheraton.





Wellness





Para garantir ainda mais bem-estar, o Qoya conta com piscina semiolímpica coberta e aquecida, academia completa e o Spa Tereza Zanchi, com tratamentos estéticos e várias terapias, incluindo ofurô, Shiatsu, Pedras Quentes e outras massagens.





Nesta primeira fase de lançamento estão disponíveis dois modelos de apartamento (Qoya Superior e Qoya Deluxe) e dois de Suíte (Qoya Suite e Qoya Presidential Suite). O Qoya é pet friendly para animais de até 9kg (com taxa pet).





As reservas podem ser feitas por meio da Central de Atendimento da HCC pelo telefone e WhatsApp +55 41 3340-4070 e online ( hcchotels.com.br/qoya-hotel-curitiba ). As especificações das acomodações estão disponíveis no site.





Serviço





Qoya Hotel Curitiba

Av. Sete de Setembro, 4.211, Batel – Curitiba/PR

WhatsApp: (41) 3340-4070





Quarto-DeLuxe:

Quartos e suítes contam com teto curvo com textura, trazendo aconchego e conforto acústico.







Qoya-Lobby-Sofá-Ninho:



Espaços de convivência, materiais naturais e plantas trazem a sensação de refúgio, Sofá Ninho, desenvolvido especialmente pelo Studio Melina Romano para o Qoya, traz sensação de aconchego, de abraço.