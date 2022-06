Tiffany & Co. Lança Campanha Para a Coleção T, a Primeira a Apresentar Hailey Bieber Como a Embaixadora da Casa

A Tiffany & Co. anuncia hoje sua mais recente campanha para a T Collection, estrelada pela modelo e empresária Hailey Bieber. A evolução de uma coleção icônica, que marca o primeiro empreendimento publicitário de Bieber para a joalheria desde sua nomeação como embaixadora global da Tiffany & Co. em outubro passado. Fotografada em Los Angeles, Bieber usa os principais designs da coleção T, incluindo novos brincos de pavé de diamantes e grandes pingentes - perfeitos para combinar e sobrepor.





"Tenho lembranças especiais das mulheres que admiro usando joias da Tiffany & Co.", disse Hailey Bieber. "É uma verdadeira honra juntar-se a esse legado como o rosto da Coleção T."





Uma construção gráfica pura, o tema T da coleção inspira-se no logotipo instantaneamente reconhecível da Maison. Encontrando poder na simplicidade, cada design celebra o nome Tiffany & Co. e presta homenagem à modernidade e à força. Em uma expressão sem remorso de estilo pessoal, Bieber mostra as silhuetas ousadas da coleção, acabamentos polidos à mão e impressionantes pavé de diamantes.





"Um ícone de estilo moderno, Hailey Bieber incorpora o espírito poderoso da T Collection"disse Alexandre Arnault, vice-presidente executivo de produto e comunicação da Tiffany & Co. "Estamos empolgados por ela estrelar nossa nova campanha T Collection".





Os novos designs da Coleção T já estão disponíveis, com pingentes circulares e brincos de argola, incluindo estilos com pavé de diamantes. Um brinco de ouro rosé 18k com diamantes pavé e brincos de argola adicionais será lançado em setembro de 2022, enquanto pingentes de ouro amarelo, rosa e branco 18k serão lançados no início de 2023. A campanha faz sua estreia global nos canais da Tiffany & Co. em 13 de junho.











Hailey Bieber Q&A





Como foi fotografar a última campanha Tiffany T? Como você se sente sendo o rosto de uma marca tão icônica?





Fotografar a recente campanha foi sensacional. Eu amo trabalhar com o time Tiffany. Sempre foi um sonho para mim estar associada com a marca e eu sou muito grata de ser o novo rosto da Tiffany T.





O que eu mais amo da coleção é que você pode vesti-la ou usá-la como joias todos os dias. Adoro brincar com sobreposições e fazer o mix and match!











Sobre a Tiffany & Co.





A Tiffany & Co., fundada na cidade de Nova York em 1837 por Charles Lewis Tiffany, é uma joalheria de luxo global sinônimo de elegância, design inovador, artesanato fino e excelência criativa.





Com mais de 300 lojas de varejo em todo o mundo e uma força de trabalho de mais de 13.000 funcionários, a Tiffany & Co. e suas subsidiárias projetam, fabricam e comercializam joias, relógios e acessórios de luxo.





Quase 5.000 artesãos qualificados lapidam diamantes Tiffany e joias artesanais nas próprias oficinas da empresa, percebendo o compromisso da marca com a qualidade superlativa. A Tiffany & Co. tem um compromisso de longa data em conduzir seus negócios de forma responsável, sustentando o ambiente natural, priorizando a diversidade e a inclusão e impactando positivamente as comunidades em que opera.