Colecionador de armas atira de janela de apartamento e mata suspeito

Após ser atingido da janela de um apartamento, suspeito não resistiu e morreu no local (REPRODUÇÃO/DIADEMA PROBLEMA OFICIAL)

Um suspeito morreu baleado após um colecionador de armas intervir em uma tentativa de assalto e atirar contra ele da janela do apartamento em que mora, localizado na rua dos Brilhantes, no centro de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 22h30 desta quarta-feira (6).

O atirador, que possui o registro CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), percebeu a ação de suspeitos e decidiu intervir.

De acordo com o repórter Thiago Gardinali, da Record TV, a vítima caminhava pela rua quando três homens em duas motos se aproximaram e anunciaram o assalto.

Da janela do apartamento, o atirador percebeu a movimentação estranha. Ao ver o vizinho abordado, o homem pegou a arma e disparou contra os suspeitos, atingindo um dos envolvidos.

O suspeito baleado permaneceu caído na via. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois suspeitos fugiram em uma das motos.

Com informações do R7 | Matéria completa no R7.com