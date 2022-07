Gretchen expõe comentários xenofóbicos de vizinhos e ameaça ir à delegacia do idoso

Cantora já havia ameaçado processar os vizinhos por violência psicológica

Gretchen expôs comentários xenofóbicos dos vizinhos

'Se continuarem a me incomodar, vou ter que ir à delegacia do idoso', finalizou





A cantora Gretchen, de 63 anos, expôs alguns dos comentários que vem recebendo, nas redes sociais, de vizinhos do bairro de Jurunas, onde ela mora, em Belém do Pará. Na última terça-feira ela ameaçou processar os colegas de bairro por violência psicológica.





"Teu lugar não é aqui", disse uma das pessoas. "Volta para a sua cidade", escreveu outra. "Ela quer atenção? Vai na câmara municipal de Belém. Porque um dia desses o pessoal de lá passou três dias em discussão para ver se você poderia ter a cidadania paraense", falou mais uma.





Gretchen disse que os comentários foram xenofóbicos e respondeu: "Eu vou continuar no Pará, eu vou continuar no Jurunas e as pessoas que não gostam de mim, sinto muito, os incomodados que se mudem, porque eu vou continuar morando na mesma casa, no mesmo lugar, no mesmo bairro".





Ela comentou que ninguém pode tirar o título de cidadã paraense dela e que tem muito orgulho dele: "Faço questão de divulgar esse Estado para todos os lugares do Brasil, porque tenho orgulho do Estado que eu moro, orgulho do bairro em que eu moro".





Além disso, Gretchen falou que paga os impostos e vive onde quiser: "Mais uma coisinha que eu vou deixar bem clara: para quem não sabe, eu tenho 63 anos, sou considerada uma idosa, eu entro dentro dos direitos do Estatuto do Idoso, então, se continuarem a me incomodar e a fazer coisas fora da lei, vou ter que ir à delegacia do idoso e denunciar o incômodo que estou sofrendo, a violência psicológica que estou sofrendo", finalizou.





Portal R7