Maurício Mattar faz, aos 58 anos, seu primeiro procedimento estético

Maurício Mattar, de 58 anos, passou por uma harmonização facial. O antes e o depois do ator foi divulgado nesta quarta-feira (13) nas redes sociais da clínica responsável pelo procedimento. De acordo com a publicação, está é a primeira vez que ele realiza uma intervenção estética.





"Para quem não sabe o Maurício nunca tinha realizado nenhum procedimento antes, mas existiam pequenos detalhes que ele gostaria de melhorar, e assim foi feito!", diz um trecho da legenda do vídeo que exibe as mudanças do ator.





"Realizamos um protocolo de rejuvenescimento facial com muita cautela, priorizando sempre resultados naturais e sem exageros", acrescenta.





Nas imagens, a mudança mais evidente é a suavização das linhas de expressão no rosto dele.





Maurício é pai de quatro filhos: Luã Yvys, de 35 anos, Rayra Mattar, de 31, Petra Mattar, de 28, e Ilha Dufau Mattar, de 2. Nas redes sociais, ele mostra seu lado coruja e compartilha registros de diversos momentos com suas crias.





