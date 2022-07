Na UTI: Infarto que acometeu Mário Frias serve de alerta

Conforme foi amplamente noticiado pela imprensa, o ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, foi internado ontem à noite, segunda-feira (4), com quadro de "infarto agudo do miocárdio".







Segundo boletim médico atualizado, o ex-secretário de Cultura do governo federal está na UTI do hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília (DF) e passou por um cateterismo com retirada de trombos. Frias cancelou a agenda dos próximos dias. Está é, pelo menos, a terceira vez que ele é internado com quadro similar.

Dados sobre infarto servem de alerta

No ano passado (2021), mais de 10200 homens na faixa etária de Frias (50 anos) morreram em decorrência de infarto.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC, o infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Entretanto, os avanços na terapia trombolítica e na intervenção coronária percutânea primária (ICPP) têm permitido que a maioria dos pacientes sobreviva.

