Colômbia: Além do turismo, país está entre os melhores em gastronomia

Colômbia gastronômica: as cores, tradições e sabores da rica e exclusiva culinária colombiana





País foi reconhecido este ano pelo prêmio The World's 50 Best Restaurants, que elegeu a chef colombiana Leonor Espinosa como a Melhor Chef Feminina do Mundo de 2022





Com seus aromas, cores e sabores, a gastronomia sempre foi parte fundamental no desenvolvimento e amadurecimento de raízes e culturas de um determinado destino. Mergulhar na culinária e contemplar tudo o que determinado país ou destino tem a oferecer é conhecido como Turismo Gastronômico, definido como uma forma de viagem de experiência em que um turista visita lugares novos ou conhecidos e explora os mais diferentes restaurantes e pratos preparados naquela região. É uma tendência que segue crescendo em todo mundo, em ritmo ainda mais acelerado neste momento de retomada das viagens. Em 2019, por exemplo, um ano antes da pandemia, o turismo culinário movimentou mais de US$ 1,1 bilhão e a previsão é de que este segmento alcance US$ 1,8 bilhão até 2027, de acordo com o estudo "Culinary Tourism Market by Activity Type, Age Group and Mode of Booking: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020-2027" realizado pelo Research And Markets.





Destaque na América do Sul por seus temperos e sabores únicos, a Colômbia tem profissionais de mão cheia. Recentemente, Leonor Espinosa, colombiana e proprietária do restaurante "Leo", em Bogotá, foi eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo de 2022, pelo prêmio The World's 50 Best Restaurants ( https://www.theworlds50best.com/awards/best-female-chef ). Destaque também para a culinária colombiana representada pelo restaurante "Leo", da própria chef, votado em oito edições dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina e o primeiro restaurante colombiano a entrar no The World's 50 Best Restaurants, em 2019, garantindo inclusive a posição de número 46 no ranking de 2021.





A culinária colombiana está associada à pluralidade de suas regiões, aproveitando a posição estratégica e privilegiada do país. A diversidade do solo, do clima e conhecimentos ancestrais de cada região fazem da gastronomia colombiana um cardápio rico e diversificado capaz de satisfazer os paladares mais exigentes que buscam experiências inovadoras cheias de sabor e cultura ao redor do mundo. São estes fatores exclusivos que vêm chamando cada vez mais a atenção dos turistas.





A culinária da Colômbia é tão diversa e colorida quanto seu povo, suas tradições, festividades, paisagens e expressões culturais. "Muitos de nossos restaurantes, que fazem parte das listas mais prestigiadas e dos melhores do mundo, adaptaram sua oferta para que os visitantes possam desfrutar de uma cozinha inovadora que combina receitas tradicionais e contemporâneas, ingredientes locais e a criatividade de nossos chefs dispostos não só a cozinhar um prato, mas a contar a história por trás dele", disse Nicolás Casasfranco, Cônsul Comercial da Colômbia no Brasil e diretor geral da ProColombia Brasil.





Com investimento do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo e com o objetivo de promover o turismo como um todo, o país desenvolveu a campanha "Colômbia a la Mesa", resultado de um estudo a fundo sobre a gastronomia colombiana em âmbito nacional e internacional, envolvida por características específicas e de alto padrão que naturalmente se alinham com as tendências globais em favor da denominação de origem (conhecimento por trás do prato - rastreabilidade), consumo responsável (uso de variedades nativas não transgênicas que não afetam o meio ambiente e que geram uma excelente qualidade de relação de preços) e sabores ancestrais (uso de técnicas culinárias antigas e ancestrais).





O programa se concentra em apresentar a história por trás do prato, quem cultiva o alimento e como ele chega à mesa. É uma culinária que favorece o consumo de produtos locais, que são cultivados de forma sustentável e que privilegiam a qualidade do sabor.





Por falar em consumo sustentável, a Colômbia hoje ocupa o segundo lugar no mundo em termos de biodiversidade por quilômetro quadrado, sendo lar de mais de 50 mil espécies de plantas e animais. O país é composto por cinco zonas climáticas, que dão origem a todos os tipos de alimentos ao longo do ano e à perpetuação de culturas que representam justamente a diversidade culinária do destino. Isso, somado às técnicas culinárias de suas raízes indígenas, afro e mestiços, permite que o turista desfrute de uma cozinha tradicional surpreendente e autêntica. Sua ampla gama de frutas e hortaliças exóticas são relevantes para o mercado de exportação colombiano, bem como se tornaram uma atração indubitável que seduz até os paladares mais exigentes, com preparações únicas de chefs conceituados e espalhados por todo o país.





"A gastronomia colombiana é uma expressão cultural tão colorida quanto seu povo, suas tradições, festividades e paisagens. Muitos de seus restaurantes e chefs, que agora estão fazendo parte das listas mais prestigiadas dos melhores do mundo, criam a cada dia pratos extraordinários, utilizando-se de ingredientes tradicionais e ancestrais de maneiras cada vez mais inovadoras. Este fenômeno criativo não só encanta os sentidos, porque não se trata simplesmente de preparações culinárias, mas é também uma evidência de uma história fascinante por trás de cada preparação que está à espera de ser descoberta", finalizou o Cônsul Comercial da Colômbia no Brasil e diretor geral da ProColombia Brasil, Nicolás Casasfranco.





Sobre a ProColombia





Como parte do Governo e do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, a ProColombia trabalha para promover o país como sendo um destino líder para o investimento estrangeiro direto, para o turismo internacional e como um fornecedor de patamar mundial de exportações não mineradoras.