Lula dispara contra Bolsonaro por denúncias de corrupção que envolve família

Rápida: No debate de domingo, petista foi questionado sobre corrupção por Bolsonaro, mas não confrontou o presidente sobre as acusações que pesam sobre seus familiares, mas recentemente adotou uma nova estratégia para tratar de um tema incômodo: a corrupção.





Em entrevista nesta quarta-feira à rádio Clube, de Belém (Pará), Lula falou abertamente sobre as denúncias envolvendo a família do presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal concorrente na corrida presidencial, e intensificou as críticas à operação Lava-Jato.





"(Temos) um presidente que sequer investigou a investigação do (Fabrício) Queiroz, que sequer investigou a investigação de seus filhos, que sequer investigou as denúncias contra (o ex-ministro Eduardo) Pazuello. Nós temos um presidente que não apenas coloca a sujeira embaixo do tapete como transforma em sigilo de 100 anos tudo e qualquer denúncia contra eles", disse Lula nesta quarta-feira.