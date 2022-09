Colégio em Natal inova e leva alunos para aulas imersivas para Enem 2022

O Colégio Nossa Senhora das Neves está entrando na reta final de preparação dos estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, e para isso, promove a realização de aulas de campo no formato de um game imersivo. A proposta é favorecer a vivência real dos mais diversos temas que podem ser assuntos das questões do exame, especialmente sobre meio ambiente e patrimônio histórico, com ênfase nas áreas de Ciências e suas Naturezas, Linguagens e Ciências Humanas.





Nesta quarta-feira (31), as turmas estão vivenciando uma imersão realista de estudos sobre o meio ambiente com uma pesquisa de campo na Praia do Y, em Natal, concluindo os estudos no sábado (3), quando farão um passeio de barco no Rio Potengi.





O game imersivo funcionará com 10 equipes que disputarão uma série de provas entre si, com questões envolvendo Biologia, Química, Física, Geografia e Linguagens, focadas no meio ambiente. Além de questões, haverá missões que serão baseadas nesses conhecimentos, e cada equipe precisa se empenhar para obter uma pontuação para, no fim, ser definida a equipe vencedora.





A coordenadora pedagógica do Neves, Cristina Freitas, destaca a importância de iniciativas como essa para reforçar os conhecimentos trabalhados durante todo o Ensino Médio.





“É uma grande revisão que prioriza a ludicidade, pois os estudantes aprendem melhor quando colocados em situações concretas do cotidiano e dentro da realidade deles. Percebemos que o meio ambiente é muito abordado no exame do Enem, e que os estudantes geralmente apresentam lacunas em alguns aspectos do conteúdo, então propomos questões experimentais por meio de um game para fechar as lacunas, e avançar em média 40% nas questões propostas no exame", explica.





No dia 17 de setembro, será a vez da visita aos pontos históricos da capital, que começa pelo Cemitério do Alecrim, passando pelo centro da cidade, as igrejas históricas, a Capitania das Artes e o Teatro Alberto Maranhão.





“Nessa parte, os conhecimentos das áreas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos são trabalhados na perspectiva do local para o global. É a partir da nossa realidade que conseguimos abstrair e falar sobre algo mais amplo como patrimônio histórico e cultural, e como vivenciar esses conhecimentos na prática pode ser importante na hora da realização do Enem”, conclui a coordenadora pedagógica.