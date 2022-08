Novo teste para a Varíola dos Macacos é apresentado à Anvisa - Saiba mais sobre a doença

A empresa "Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda", apresentou tal pedido para o Monkeypox Virus Nucleic Acid Detection Kit.

Ao que parece o pedido foi realizado na última terça-feira 2/8/2022.

Para ser aprovado o pedido do novo teste deve passar pela avaliação e análise de uma equipe da Anvisa para saber se são confiáveis os resultados.

De acordo com a Biblioteca virtual do Ministério da Saúde A varíola dos macacos é uma enfermidade classificada como zoonose viral que é quando um vírus é transmitido ao ser humano através dos animais. O vírus em questão é o monkeypox. Ele pertence ao gênero do orthopoxvirus. Como mostra a Parâmetro Saúde Brasil