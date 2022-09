Primeira peça da Chango Digital estreia em São Paulo

Luccas Abreu e Clara Garcia, peça "O que não cabe em 15 segundos" Crédito: Rafael Define









Influenciadores Luccas Abreu e Clara Garcia estreiam a peça: "O que não cabe em 15 segundos"









Produzida pela Chango Digital e dirigida por Gabriela Caraffa, peça será exibida em mais de 50 cidades do Brasil





Chegou a hora de os influenciadores saírem das telinhas em direção aos palcos. Os fãs de Luccas Abreu ( @luccas.abreu ) e Clara Garcia ( @claragnds ), que juntos somam mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais, vão poder assistir à dupla ao vivo no show inédito "O que não cabe em 15 segundos". Com produção da Chango Digital , uma das maiores agências de influenciadores da América Latina, e direção da Gabriela Caraffa, a peça estreia no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo, no dia 07 de setembro.





Em "O que não cabe em 15 segundos", Luccas e Clara levam para os palcos a irreverência que conquistou milhões de seguidores. Baseada em suas próprias vidas e conteúdos que criam para as redes, eles vão contar sobre suas trajetórias e o relacionamento do casal, com muita música, dança, jogos com a plateia e uma boa pitada de humor.





Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00.





A primeira temporada da peça vai contar com mais de 50 shows entre setembro deste ano e junho de 2023 ao redor do país. Algumas das cidades já confirmadas são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Manaus.





Serviço:

Peça: O que não cabe em 15 segundos

Estrelada por Luccas Abreu e Clara Garcia

Data de estreia: 07 de setembro de 2022

Local: Teatro Morumbi Shopping

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acacias, São Paulo

Ingressos: R$ 50,00 e R$ 100,00.

Classificação indicativa: 10 anos





Ficha técnica:

Desenho de luz: Aline Santini

Produção conteúdo Led: Rafael Drodro e Carol Shimeji

Ass de direção e mixagem: Carol Romano

Fotos: Rafael Define





Conectamos pessoas, comunidades, tendências e marcas. A Chango é uma das maiores agências de influenciadores digitais da América Latina, especializada em cultura digital e entretenimento jovem. Ajudamos marcas a criar relacionamentos sólidos e estratégicos com sua audiência, zelando por sua reputação, posicionamento e reverberando cada vez mais suas histórias com um dos castings mais expressivos da internet.