Diário Autos: Novo Renault Kwid 2023. Um SUV compacto que ainda surpreende

O Diário Potiguar através do Diário Autos, diretamente da expocruz Bolívia teve acesso ao lançamento do kwid 2023.

Apostando na segurança com controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em subida, sensores para alertar mudança de pressão dos pneus e airbags distribuídos para a frente e para os lados. Essa é a nova proposta do Novo Kwid que vem com maior distância ao solo, um motor 1.0 de 12 válvulas eficiente e excelente desempenho urbano.

Segurança, altura, potência e novas tecnologias são algumas das características dos Veículos Utilitários Esportivos (SUVs); Precisamente, essas qualidades são as oferecidas pelo novo Renault Kwid 2023 apresentado naquela feira Expocruz.





Diego Roca, Gerente de Marca da Renault na Bolívia, expressou seu entusiasmo em apresentar um veículo compacto, urbano e líder em seu segmento, especialmente nos últimos três anos, na feira multissetorial mais importante do país, principalmente por suas características de segurança, tecnologia, um design interior e exterior totalmente renovado e, relativamente a outras versões, inclui um novo sistema multimédia inteligente com ecrã tátil de 8” compatível com Android Auto e Apple CarPlay.





“O novo Kwid 2023 é o veículo mais completo do segmento de citadinos na Bolívia, proporcionando maior segurança e desempenho. Estudantes universitários, jovens casais e profissionais, têm neste veículo a melhor oferta em termos de habitabilidade, com dimensões internas muito confortáveis, motor altamente eficiente, porta-malas de acordo com as suas necessidades, design moderno e maior distância ao solo em relação à versão anterior” , explicou Roca.





Segurança para conduzir em terrenos difíceis. - O novo Kwid 2023 possui melhorias importantes em termos de segurança. Roca explicou que, com o Hill Start Assist (HSA), evita que o veículo recue em um declive, facilitando o controle e a aceleração em ladeiras íngremes.





“A nova versão conta ainda com Controle Eletrônico de Estabilidade (ESP) que ajuda o motorista a manter a trajetória do veículo estável e evitar derrapagens em curvas de difícil controle. A isto juntam-se os dois airbags frontais, dois laterais, um sensor de pressão dos pneus, um assistente de travagem de emergência e uma câmara de visão traseira para observar a traseira do veículo motorizado ao manobrar em marcha-atrás”, disse.





Maior altura para irregularidades. - O novo SUV compacto vem com uma distância ao solo que aumenta de 180 para 185 mm que, somada às rodas de liga leve de 14”, é perfeitamente adequada para superar os quebra-molas, superar os buracos da cidade, mesmo quando o volume do porta-malas de 290 litros de capacidade de carga está no limite.





Tela sensível ao toque para uma melhor experiência. - A tecnologia é, sem dúvida, uma parte essencial do novo Kwid. O veículo se diferencia da versão anterior por possuir câmera de ré e retrovisores elétricos, dependendo da versão. Ele vem equipado com um tacômetro LCD e um computador de bordo que permite ao motorista conhecer detalhadamente as informações sobre o trajeto, desempenho, velocidade e autonomia aproximada do veículo. Da mesma forma, este motor inclui uma direção eletricamente assistida em todas as suas versões que proporciona mais conforto em cada manobra e mantém o equilíbrio, especialmente nas curvas.





O renovado Kwid 2023 está disponível no espaço Renault que integra o imponente Estande Central da Imcruz, onde toda a gama está exposta nos 240 m2 que correspondem à marca francesa líder mundial, para que os seus clientes possam experimentar, em primeira mão, todas as as vantagens que cada modelo oferece. Ele vem em três versões : Zen 1.0 MT, Intens 1.0 MT e Outsider 1.0 MT, com um preço justo a partir de $ us. 14.200.





Sobre a Imcruz, uma empresa com propósito e comprometida com a Sustentabilidade. - Iniciou suas atividades em 1984 com a importação e comercialização de veículos Suzuki. Em poucos anos, conseguiu expandir sua atuação em todo o país com a abertura de filiais e através de revendedores. Hoje, a Imcruz é representante na Bolívia da Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Changan e Jac, marcas líderes mundiais na fabricação de veículos. Além disso, somos distribuidores de lubrificantes das marcas Shell, equipamentos industriais das marcas Still e Komatsu; Caminhões das marcas Jac e Iveco. Nossos clientes podem contar com o serviço de aluguel de equipamentos e unidades industriais através do serviço de aluguel. Da mesma maneira, oferece a todos os proprietários de veículos de qualquer marca a possibilidade de vender o seu veículo usado com condições imbatíveis através do Autopia. Possui a maior rede de assistência técnica do país e conta com especialistas treinados na fábrica, incluindo amplo estoque de peças de reposição para cada uma das marcas que representa. A IMCRUZ apoia e garante cada produto que comercializa.





Todas as fotos do evento na Bolívia