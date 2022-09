Vídeo: Diário Autos conhece novo Citroen C4 Cactus em Feira Internacional

O Diário Potiguar cada vez mais tem presença internacional e dessa vez foi convidada para o lançamento do novo Citroen C4 Cactus em Feira Internacional.

O Com um estande novinho e exclusivo, a Bolivian Auto Motors (BA), empresa pioneira na comercialização e representação automotiva da Bolívia, realizou uma das mais importantes inaugurações e apresentações do item, na 46ª versão da Expocruz, uma feia na qual o Diário Potiguar (Diário Internacional) está com correspondente e realizando a cobertura deste evento.

“Como BA, temos o privilégio de apresentar nosso novo estande multimarcas na feira mais importante da Bolívia, com capacidade para 15 veículos em exposição. Mas essa não é a única novidade, também apresentamos oficialmente a nova marca francesa Citroën e um novo modelo, o C4 Cactus, o veículo mais vendido na América do Sul da linha Stellantis, que deslumbrou e despertou a admiração dos Público boliviano”, informou Johnny Salvatierra, presidente da diretoria da BA.

O novo estande tem uma área construída de 500 m2 e um estilo muito característico da Citroën, colorido, disruptivo e irreverente, preparando as pessoas para o que está por vir, com veículos para todos os gostos, baseados inteiramente no conforto.

Por sua vez, Diego Salvatierra, gerente automotivo da Citroën, informou que a nova marca chega à Bolívia com três modelos:

C4 Cactus, uma perua (SUV) com transmissão automática de seis velocidades e recursos de segurança notáveis. Possui sistema de frenagem ABS com REF (Electronic Brake Distribution), controle de estabilidade e controle de tração, auxílio à partida em subida, seis airbags distribuídos no habitáculo, indicador de descanso, câmera de ré e detector de pressão nos pneus.

Em termos de tecnologia, conta com volante multifuncional, sistema Citroën Connect Radio-Multimedia, touch screen de 8” integrado com Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink, computador de bordo e painel Digital Eco Coaching. Seu preço de lançamento, a partir de $ us. 23.100.

O Novo C3 com o espírito de uma perua que vem revolucionar o mercado. Disponível em duas versões, a partir de $us. 17.900 com transmissão manual e $ us. 18.900 com transmissão automática.

C5 Aircross em suas versões Full Feel ao preço de $ us. 35.900 e Luxo Brilho por $ us. 41.900.

Todos os modelos da marca Citroën quebram paradigmas em seus segmentos, fruto de um projeto global, com desenvolvimento e produção realizados na América Latina e Europa.

Por sua vez, José Cortez, gerente geral da BA, referiu sentir-se muito satisfeito por saber que a BA estará a comercializar uma marca com mais de 100 anos de história. “Foram meses de negociações para conquistar a fabricante francesa, porém, o projeto que apresentamos foi o melhor e convenceu o grupo PSA (Peugeot Société Anonyme), que faz parte do conglomerado automotivo ítalo-americano Stellantis. Não poderíamos perder a oportunidade de expor e estar presente na Expocruz com nossa nova marca. Nós, com a aquisição da Citroën, estamos demonstrando que continuamos investindo e apostando na Bolívia”, concluiu o executivo, que também anunciou a abertura do showroom da Citroën até o final do último trimestre do ano. A espetacular infraestrutura contará com oficinas certificadas no eixo principal e pessoal altamente qualificado, além de um grande estoque de peças de reposição e um excelente serviço pós-venda com resposta imediata. Da mesma forma, foi anunciada a contratação de Miguel Ángel Vidal Sejas, novo Brand Manager nacional da Citroën, profissional que se integra e muito contribui para a equipe de alta performance da BA.

Veja mais imagens do evento: