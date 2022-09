Príncipe George diz para colegas tomarem cuidado que o pai será rei

Com apenas 9 anos esse garoto já está bem atualizado na linha de sucessão real.

De acordo com informações do R7, o livro The New Royals, da autora real Katie Nicholl, trouxe detalhes desconhecidos sobre a criação dos membros da família real britânica, principalmente os mais jovens. Como se pode ver, em uma parte do livro a autora menciona um evento em que o príncipe George, agora com 9 anos, disse certa vez colegas de classe: “Meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado”.





Katie Nicholl explica que o filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton e os irmãos, a princesa Charlotte, de 7 anos, e o príncipe Louis, de 4 anos, são criados com uma compreensão da monarquia e um “senso de dever”.





Nicholl ainda acrescentou que, embora George tenha sido informado de que um dia será rei, seus pais estão tentando não dar a ele muitas responsabilidades cedo demais.





Mais informações no portal R7