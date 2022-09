Após se envolver com PM, mulher é investigada por mandar matar marido

Imagem: Divulgação





Vítima estava internada após ser baleada num suposto assalto no interior de SP. Depois do crime no hospital, policial tirou a própria vida



A polícia de São Paulo investiga a participação de uma mulher na morte do próprio marido, identificado como Ailton Paião, de 50 anos, em Iepê, no interior de São Paulo.

O homem estava internado em um hospital de Presidente Prudente (SP) depois de uma suposta tentativa de assalto, em que foi baleado três vezes.

Um PM (Policial Militar) que teria um envolvimento amoroso com a suspeita foi ao hospital e disparou duas vezes contra a vítima, que não resistiu. Em seguida ao crime, ele atirou contra a própria cabeça e morreu na hora.

De acordo com a corporação, o soldado Marcos Francisco do Nascimento, de 30 anos, não teria ido ao trabalho no sábado (24) e se deslocou até Presidente Prudente (SP).

Ele foi à Santa Casa da cidade, onde o fazendeiro estava internado, se identificou como policial com o pretexto de investigar o caso, foi em direção ao leito e disparou contra Paião.

