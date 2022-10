Após derrapagem de jatinho, empresas aéreas pedem proibição de pouso de aviões pequenos em Congonhas

Associação quer que aeronaves menores sejam desviadas para outros aeroportos de menor fluxo para evitar acidentes e atrasos. Discussão iniciou depois que Jatinho derrapou na hora do pouso, teve os pneus furados e só parou na cabeceira da pista.

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) pediu à Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) que seja proibida a aterrissagem de aeronaves de pequeno porte na pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O pedido foi feito após o terminal ficar interditado por nove horas com a derrapagem de um jatinho durante o pouso.





Segundo a associação, os aviões de pequeno porte deveriam ser desviados para outros aeroportos com menor fluxo de aeronaves de voos comerciais.





O fechamento da pista principal de Congonhas provocou o caos em diferentes aeroportos do país com centenas de cancelamentos de voos e atrasos. Impacto para os milhares de passageiros, que perderam compromissos, e prejuízo gigantesco para as empresas de transporte aéreo.