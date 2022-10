Brasil dispõe de mais de 42 mil vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

Um dos postos de trabalho que está com mais vagas abertas é o de vendedor (FREEPIK/GPOINTSTUDIO)





A recuperação da economia nos últimos meses já teve impacto no mercado de trabalho: a taxa de desemprego recuou a 9,1% no país, no trimestre encerrado em julho, segundo informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última sexta-feira (30). A oferta de vagas continua a crescer, em diversos setores de atividade, para todas as regiões do Brasil. Neste início do mês de outubro, há 42.955 vagas a serem preenchidas, que ainda estão com inscrições abertas para os processos de seleção.





Um exemplo do crescimento da demanda é observado no comércio. Um levantamento realizado pelo portal Empregos.com.br. mostra que, atualmente, o profissional mais procurado pelos empregadores é o vendedor. São 14.860 vagas abertas no país, a maioria nos estados de São Paulo (2.224), Santa Catarina (661) e Minas Gerais (549). Há oportunidades para vendedor externo, vendedor interno, vendedor técnico, vendedor de loja, de call center e de e-commerce, entre outros.





Uma das empresas em busca de profissionais de vendas é a Jal Industrial, do ramo de metalurgia e siderurgia, que fica em Itaquaquecetuba (SP). O trabalho consiste em administrar a base de clientes, visitá-los com certa frequência, prospectar novos compradores, e emitir os pedidos de vendas. Para isso, é preciso ter ensino médio completo e conhecer o mercado de aço, com foco em vendas para construtoras e indústria da construção civil.





No Rio de Janeiro, há dez vagas para atuar como vendedor em lojas de artigos esportivos, na empresa TK Fla Artigos do Vestuário e Aces Esportivos. Os requisitos são ter completado o ensino médio e ser dinâmico, comunicativo, comprometido, responsável, ambicioso e ter espírito de equipe, entre outras qualidades.





Quem gosta de moda e quer trabalhar neste segmento talvez encontre a oportunidade que procura na Aramis, marca de roupas masculinas que tem 46 vagas abertas, a maioria em vendas, em diferentes estados. Para gerentes de loja são 5 oportunidades, além de postos de trabalho nos setores de recursos humanos, comunicação, tecnologia, engenharia de produto e modelagem, alfaiataria, estoque, logística. Informações sobre cada função e as candidaturas estão na página da empresa no LinkedIn





Há, ainda, mais de 547 vagas para a posição de vendedor anunciadas no aplicativo Trampolim , que correspondem a 25% das oportunidades cadastradas na ferramenta. "O comércio foi um dos últimos setores a reagir à pandemia, e é o que está impulsionando o mercado de trabalho. As oportunidades são destinadas a profissionais responsáveis pela comercialização de mercadorias e atendimento ao público, áreas necessárias para a subsistência dessas empresas”, analisa Bruno Rizzato, diretor de produtos do Trampolim, um aplicativo colaborativo de empregos. Nele, são os próprios usuários que compartilham as vagas.