Yudi perde mais de 200 mil seguidores após declarar voto a Bolsonaro, primeira-dama apoia e há surpresas

O ator e apresentador Yudi Tamashiro, 30, utilizou recentemente seu perfil nas redes sociais para declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. O vídeo compartilhado no perfil do Instagram, fez com que ele recebesse muitas acusações por parte dos que no meio virtual chamamos de "haters".





Ao que parece a maioria destes comentários proviam de apoiadores do ex-presidente LULA (PT).





Logo que viu a repercussão a primeira dama, Michelle Bolsonaro apoiou o ator desejando 'coragem e força".





"Ontem, eu tinha 4 milhões de seguidores, hoje eu tenho 3 milhões e 900 e não para de cair mais e eu sabia que isso iria acontecer".... "Mas tinha algo me incomodando porque eu sei dos meus valores e eu sei no que acredito. Eu sei quem me colocou aqui. Eu sei reconhecer a minha vida sem Cristo e em Cristo, com os valores de Cristo e sem os valores de Cristo por completo."





Mais recentemente o ator comemorou que embora tenha perdido mais de 200 mil, logo após a repercussão do caso a sua conta recebeu mais de meio milhão de novos seguidores e atingiu, até o fechamento dessa matéria, 4,3 milhões. Ele finaliza com: "Deus continua sendo bom"