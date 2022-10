Brasil: LULA é o vencedor das eleições de 2022

Imagem: Instituto Lula

Umas das eleições mais divergentes, polêmicas e polarizadas na história do Brasil chega ao fim com a vitória do ex-presidente Lula.

Durante meses de campanha o Brasil esteve dividido. Muitas foram as cenas de discussões entre opositores.

De um lado Lula, o candidato do PT representando a esquerda e de outro o atual presidente Jair Bolsonaro da Direita.

Essa eleição vai ficar para a história como uma das mais concorridas. Até pouco tempo antes da abertura das urnas era difícil saber quem, defato,

iria comandar o Brasil pelos próximos 4 anos.

Que Deus abençoe nossa nação.