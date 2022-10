E-HTL anuncia Roberto Araújo como Gerente de Operações

A E-HTL Viagens Online anuncia mais um reforço de peso para o time. Com 30 anos de experiência no turismo brasileiro, Roberto Araújo chega à operadora como Gerente de Operações. Formado em Ciências Contábeis e processos gerenciais, pós graduado e MBA em vendas e marketing, o novo contratado já está integrado às funções.





Nas últimas três décadas, Roberto Araújo esteve à frente de grandes empresas de destaque no setor. O profissional analisa a extensa carreira até aqui: "Tive a oportunidade de aprender e me divertir em todos os departamentos dentro das agências e operadoras, mas onde mais cresci foi na operação e atendimento ao cliente e gestão de equipes".





Roberto entende que, nesses temas, será capaz de contribuir ainda mais com a E-HTL. "Também não podemos deixar de olhar para a tecnologia, parte fundamental do processo de crescimento de todas as empresas modernas. Vamos trabalhar o planejamento em todas as áreas visando novos desafios, com a tranquilidade e a segurança que sempre acompanhou a gestão da operadora nesses quase 20 anos de história", afirma.





Para Flávio Louro, Diretor Geral da E-HTL, a chegada de um nome tão experiente vai enriquecer o trabalho e a atuação da empresa por todo o Brasil. "Roberto Araújo é um profissional completo, que carrega uma bagagem enorme em conhecimento técnico e prático. Nosso foco é em potencializar a experiência dos nossos parceiros e os clientes, valorizando a todos aqueles que estão ligados a nós", pontua o executivo.





Para saber mais detalhes sobre a atuação da E-HTL Viagens Online, basta acessar o site www.e-htl.com.br





Sobre a E-HTL Viagens Online





A E-HTL é uma das mais importantes operadoras do segmento do turismo no Brasil. No mercado desde 2004, a operadora prioriza a excelência do atendimento aos clientes e a qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Hoje, a E-HTL está presente em 16 localidades brasileiras - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo (Capital, ABC e Guarulhos), interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O objetivo da operadora nos próximos cinco anos é ampliar a base de atendimento no Brasil, investir em tecnologia e agregar, ainda mais, novos produtos aos agentes de viagem. A empresa conta hoje com 100 colaboradores.