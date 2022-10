Enem Action realiza simuladão gratuito no próximo dia 29 de outubro

Resolver questões nos mesmos moldes de aplicação do Exame Nacional é ótima oportunidade para se preparar para a prova





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano ocorrerá nos dias 13 e 20 de novembro de 2022 e, até lá, é hora de segurar a ansiedade e ir fundo nos estudos. Uma boa oportunidade de ampliar e testar os conhecimentos é o Simuladão ENEM Action, que acontece no dia 29 de outubro, a partir das 13h, de forma online e gratuita.





A prova, aplicada em parceria com a Estácio, contará com 60 questões objetivas, de todas as áreas do conhecimento e a redação. O método de correção será baseado na metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item), a mesma usada pelo INEP e que permite ao candidato mapear, com mais de 90% de assertividade, a nota que tiraria no ENEM oficial.





As inscrições podem ser realizadas até o meio-dia de 27 de outubro no site: https://simuladaodoenem.com.br . O resultado será divulgado na página do simuladão, no dia 7 de novembro, às 18h.





Serviço - Enem Action





Quando: 29 de outubro, às 13h

Inscrições gratuitas no site: https://simuladaodoenem.com.br





Sobre o ENEM Action





O ENEM Action é uma plataforma online e gratuita de preparação para o ENEM. A partir de um simples cadastro, o usuário tem acesso permanente a apostilas de todas as áreas do conhecimento, aulas comentadas em vídeo, correção de provas do ENEM de anos anteriores, workshop de redação, minissimulados e e-books que o permitem revisar o conteúdo programático previsto para o Exame Nacional do Ensino Médio.