Lula será diplomado pelo TSE até 19 de dezembro

A diplomação dos eleitos desse ano, ou seja, o recebimento do documento que comprova a vitória dos candidatos, irá ocorrer em dezembro. Segundo informações do TSE a data será até o dia 19 daquele mês. Esse é o prazo de acordo com a legislação eleitoral.



O ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin irão ser diplomados pelo TSE, já a diplomação dos governadores, senadores, deputados Federais e estaduais ficará a cargo do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado e DF.

Após a diplomação, os candidatos estão aptos para serem empossados.

Cada cargo possui datas específicas. Lula terá sua posse no primeiro dia de janeiro, mesma data que governadores serão empossados. Já os Deputados federais e estaduais serão empossados em fevereiro.