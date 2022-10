Singapura!! Vamos para Ásia?

Pensando em conhecer Singapura? Fomos para o sul asiático e recomendamos: uma grande cidade, com muito verde, um povo simpático e várias opções interessantes para você, que é turista, visitar!

Antes de entrar da cidade, já é uma parada obrigatória visitar o próprio Aeroporto Jewel Changi, que possui a cachoeira interna mais alta do mundo. Se você tiver tempo, dentro desse complexo verde do aeroporto existem outras atrações que valem a pena conhecer, a final, Singapura esta na lista das cidades mais verdes do mundo e isso você já percebe dentro do próprio aeroporto. Ingressos podem ser comprados antecipadamente no prório site do Aeroporto.





O território de Singapura inclui 64 ilhas que cercam a ilha principal, entre as mais famosas esta Sentosa com inúmeras atrações não apenas para os turistas mas também para o povo local. Não se surpreenda ao ouvir os cingapurianos adicionarem exclamações como 'lah' e 'leh' à sua frase. Singlish – o dialeto local falado - é parte integrante da conversa cotidiana entre os moradores locais.

Quase metade do território de Singapura está coberta por uma área verde. Além de inúmeros parques e jardins, a cidade tem a cultura também de ter no meio dos edifícios uma área verde de lazer, uma arquitetura bem diferente da que estamos acostumados aqui no Brasil.

Singapura possui mais de 2.100 espécies nativas de plantas. A Reserva Natural de Bukit Timah, em particular, contém mais espécies de árvores em um único hectare do que o número total de espécies de árvores encontradas na América do Norte.

Além dos pontos turísticos históricos como Chinatown, Kampong Gelam e Little India, há também muitos outros locais interessantes para os visitantes explorarem em Singapura. Não se preocupe em encontrar diversão na cidade. Existem festivais culturais, eventos esportivos, sobre estilo de vida bem como artes realizados durante todo o ano na cidade para mantê-lo entretido.





Marina Bays

Quando pensamos em ir para Singapura a primeira imagem que encontramos são os 3 edifícios altos que sim, lembram o formato de um navio. Esse é o famoso complexo Marina Bay Sands! As 3 torres são compostas basicamente de hotéis e incluem também uma série de atrações como vários restaurantes (de chefs renomados), lojas, deck de observação, bem como na frente do hotel interligado com uma passagem interna você chega no shopping onde encontramos uma balada para quem quer dançar a noite, teatro e várias outras opções.

Vale lembrar que o complexo Marina Bay Sands esta em fase de expansão com a quarta torre ja em construção!

No Marina Bay Sands, além de restaurantes premiados a luxuosos quartos de hotel, o empreendimento também está comprometido em reduzir o impacto ambiental com diversas soluções inovadoras que superam os padrões globais de sustentabilidade levando a um futuro mais sustentável.

Para os turistas, as principais atrações são o SkyPark Observation Deck com uma vista panoramica linda da cidade bem como a infinity pool, sim, eles tem uma piscina no topo do edifício que é a maior piscina na cobertura de um edifício do mundo.

Confira abaixo todo o complexo do Marina Bay Sands com cada uma das atrações que ele oferece.

1- Sky Observation Deck: deck de observação panoramica

2- Gardens by the Bay (vamos falar dele no tópico seguinte)

3- Museu de artes e ciência

4- Digital light canvas: um efeito de luzes no chão perfeito para distrair as crianças!

5- Sampan rides: um rio dentro do shopping onde você pode pegar um barquinho para passear. Detalhe: a água do rio é água da chuva que é acumulada visando a sustentabilidade do empreendimento.

6- Spectra: show diário de luzes e fontes de água.





Gardens by the Bay

Em janeiro de 2006, foi lançado um concurso internacional para buscar idéias de design de para os Jardins do Marina Bay. Participaram 170 empresas de mais de 24 países.

Um jardim com atração de horticultura para visitantes locais e internacionais, o Gardens by the Bay é uma mostra de horticultura e arte de jardinagem que apresenta plantas de uma maneira totalmente nova, entretendo enquanto educa os visitantes com plantas raramente vistas nesta parte do mundo , variando de espécies em climas frios e temperados a florestas e habitats tropicais.

O jardim é uma demonstração de engenharia sustentável e aplica um conjunto de tecnologias de ponta para soluções energeticamente eficientes em refrigeração. Esse conjunto de tecnologias permite que o Gardem by the Bay reduza o consumo de energia em aproximadamente 20%, em comparação com edifícios que usam tecnologias de refrigeração convencionais.

Alegria para os turistas que andando pela passarela que interliga algumas das grandes árvores consegue ter uma visão ainda mais bonita de todo o jardim, incluindo do próprio Marina Sands bay.





Sentosa

Antes de ser conhecida como Sentosa, esta ilha localizada na costa sul de Singapura era uma fortaleza militar britânica. Após a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, Singapura retornou ao domínio britânico, e a ilha foi renomeada “Sentosa”, que significa “paz e tranquilidade” no idioma local. Atualmente Sentosa é mais conhecida por suas praias tropicais, hotéis luxuosos entre outras atrações turisticas.

Teleférico e SkyHelix Sentosa

Uma ótima opção para quem quer conhecer melhor Sentosa é pegar o teleférico com vistas espetaculares de mais de 100 metros acima do nível do mar. A Singapore Cable Car Sky Network é o único teleférico na área que conecta Mount Faber, Sentosa Island e HarbourFront, tornando fácil o deslocamento pela ilha.

O Teleférico de Singapura recebeu uma reforma multimilionária em 2010 e está melhor do que nunca! Combine seu passeio de teleférico com um almoço ou jantar na ilha e torne sua experiência ainda melhor.

Além do teleférico, você pode também experimentar um bar aéreo: o SkyHelix Sentosa é o passeio panorâmico ao ar livre mais alto de Singapura! Uma experiência como nenhuma outra, você sobre em uma gôndola com vistas de tirar o fôlego enquanto gira suavemente 35 metros acima do solo ao longo de uma estrutura vertical em forma de hélice. O ponto mais alto do passeio fica a 79 metros, o que o torna um dos pontos de observação mais altos de Sentosa.

Cada passeio dura cerca de 12 minutos, incluindo 10 minutos no pico, onde a gôndola gira lentamente para que você tenha vistas de 360 graus de Sentosa e do Greater Southern Waterfront.

Durante a subida, rotação ou descida, você também pode aproveitar para tomar um cocktel ou qualquer outra bebida de sua preferência.

Os funcionários locais além de explicar sobre a ilha também vão ajudando a tirar fotos!





Marina Bay Sands:

https://www.marinabaysands.com/





Sentosa – Teleférico & Skyhelix

https://www.mountfaberleisure.com/attraction/skyhelix-sentosa/





Gardens by the bay

https://www.gardensbythebay.com.sg/





09.10.2022