Vila Galé Hotéis prepara jantar festivo para Natal e Réveillon

Ceia será preparado para hóspedes e não hóspedes no Vila Galé Paulista (SP), Vila Galé Rio de Janeiro (RJ), Vila Galé Salvador (BA) e Vila Galé Fortaleza (CE).

Faça como o ator Paulo Betti e celebre nos hotéis Vila Galé

Os hotéis Vila Galé Fortaleza (CE), Salvador (BA), Paulista (SP) e Rio de Janeiro (RJ) vão preparar um jantar especial para facilitar o encontro das famílias, que dispensam toda organização e preparação da ceia para celebrar o Natal e o Réveillon. Os restaurantes, que são abertos ao público, terão um menu exclusivo, assinado pelo chef executivo da rede, Clodoaldo Ramos, que promete muito sabor e textura para agradar a todos.

"Os hotéis possuem um ambiente propício para quem deseja aproveitar as festas de final do ano com todo o conforto e segurança, sem preocupar com a preparação da ceia. Pensamos em uma grande variedade de pratos para agradar diferentes paladares. O jantar é aberto aos hóspedes, turistas e moradores locais, sendo necessário apenas realizar a reserva", explica Clodoaldo Ramos. As reservas podem ser feitas diretamente em cada hotel. Confira os contatos no site da Vila Galé.

O cardápio de Natal do Vila Galé Fortaleza, Vila Galé Salvador e Rio de Janeiro conta com uma deliciosa entrada composta por tender marinado, saladas, camarão, pães, frios e molhos. Como prato principal, o cliente poderá se deliciar com opções como chester recheado, lombo de bacalhau, mini-tornedor grelhado acompanhados de arroz, legumes ao vapor, batata assada com ervas e castanha do cajú. Para adoçar o paladar, as sobremesas como crème brûlée, rabanada, tiramisú, arroz doce fazem parte do cardápio.

No Vila Galé Fortaleza e Salvador, o valor do buffet é de R$ 150,00 por pessoa. No Vila Galé Rio de Janeiro e Vila Galé Paulista, o valor é de R$ 180,00 por pessoas. No Vila Galé Fortaleza e Rio de Janeiro, há taxa de 10%. As bebidas não estão inclusas.

Réveillon nos hotéis



Para começar 2023 em grande estilo, os hotéis também vão oferecer um buffet exclusivo. No Vila Galé Paulista, a entrada conta com estação de sopas, saladas, pães, queijos e patês, além de uma estação de pratos frios, como rosbife com mostarda, cascata de camarão, saladas e molhos.

De diferencial, terá uma estação em homenagem ao escritor e autor Jorge Amado, com pratos como pastelzinho de camarão, caldinho de peixe apimentado, bobó de camarão e moqueca de camarão. Os pratos principais terão opções como bacalhau à lagareiro e filet de robalo em velotê de lagosta com aspargos. De sobremesa, os clientes poderão degustar opções como pudim de leite e arroz doce.

No Vila Galé Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador, além dos itens descritos acima, terão opções como perna de cabrito ao forno com batatas assadas, lagosta na brasa e leitão. Haverá também uma cascata de chocolate deliciosa com frutas.

O valor por pessoa é de R$ 220. Vila Galé Rio de Janeiro e Vila Galé Fortaleza possui taxa de 10%. Bebidas não inclusas.

Sobre o Grupo Vila Galé

A Vila Galé é a maior rede de Resorts do Brasil e o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A.

A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 37 unidades hoteleiras: 27 em Portugal (Algarve, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira) e dez no Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis, São Paulo, Alagoas).

