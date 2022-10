Visite Rio Grande do Norte promove influencer trip junto com Carnatal

Em parceria inédita, a Emprotur e o Carnatal vão reunir diversos influenciadores do Brasil para conhecerem o evento e o RN









O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) fecharam na última segunda-feira (17) uma parceria pioneira com o Carnatal, a maior micareta fora de época do Brasil, que tem como expectativa receber pelo menos 60 mil pessoas durante os três dias de folia, de 9 a 11 de dezembro.





Considerado pelo Guinness Book, como maior carnaval fora de época do mundo, o Carnatal é um evento que reúne diversos artistas e pessoas de todo o país, na capital do Rio Grande do Norte.





Esse ano é primeira vez que a Emprotur, por meio do Visite Rio Grande do Norte, participa ativamente do evento. A estratégia é trazer um grupo com grandes influenciadores digitais do Brasil para vivenciarem o RN e suas belezas e promover o estado como destino turístico, além de participarem da festa.





"A ativação em eventos de grande porte, como Carnatal, é uma oportunidade para divulgar o Rio Grande do Norte como destino turístico consolidado. O marketing de influência está no nosso planejamento como uma das oportunidades de promoção, trazendo inovação e resultados", pontuou o diretor-presidente da Emprotur, Bruno Reis.





Para Roberta Duarte, empresária do setor de promoção de eventos e integrante do Carnatal, a interação de ações digitais com o Governo do RN vai impulsionar os principais pólos turísticos de Sol e Mar com o principal evento do Estado. "Com nossas divulgações podemos atrair turistas para diversão por 24 horas. Vamos mostrar que aqui na Grande Natal é possível ir pela manhã para um passeio de buggy ou de barco e a noite ir para o Carnatal. Queremos que todos se encantem com nossa gastronomia, cultura e passeios e com a maior micareta do Brasil com 12 horas por dia de festa, começando às 18h no corredor da folia e finalizando às 6h da manhã no camarote na Arena das Dunas. É a melhor festa do Estado com novas ativações. Teremos excelentes conteúdos para encantar o Brasil e o mundo", disse Roberta Duarte.