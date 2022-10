Vocalista do Molejo, é diagnosticado com câncer

Em nota, o grupo musical disse que o artista já está em tratamento e está ansioso para encontrar os fãs nos shows





Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, foi diagnosticado com câncer





O artista está ansioso para reencontrar os fãs nos shows Em breve, a banda divulgará um novo boletim sobre a saúde do cantor





Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer (REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)





Anderson Leonardo, de 49 anos, vocalista do grupo Molejo, foi diagnosticado com câncer em estágio primário. A informação foi revelada no perfil oficial da banda nas redes sociais.





"Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", disse.





Em nota, o grupo informou que em breve deve atualizar o estado de saúde dele. "Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos", completou.





