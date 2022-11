5 Benefícios da água com limão que você provavelmente não sabia

Hoje vou trazer em menos de 1 minuto 5 benefícios da água com limão. Vários médicos pelo mundo já falam sobre os benefícios.

Além do celebre Dr. Lair Ribeiro, temos o Dr. Dayan Siebra e o Toni robbins conhecido pelo desafio dos 10 dias.

Vamos conhecer pelo menos 5 benefícios da água com limão?

1- O limão tem Vitamina C , estimula o sistema de defesa do corpo, é bom para o estresse e combate os radicais livres.

4 - Melhora a pele. Excelente Notícia para todos a água com limão melhora a pele, diminui as manchas e trabalha na síntese do colágeno que faz com que a pele seja melhorada em muitos aspectos.