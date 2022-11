DIÁRIO TURISMO INTERNACIONAL: Búzios Beach Resort oferece descontos exclusivos na Black November

Premiado internacionalmente, Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf é escolha perfeita para casamentos, solenidades e projetos corporativos em seu centro de convenções.









Com a retomada dos eventos presenciais, a procura por espaços adequados à realização de festas e reuniões cresceu em até 80%, segundo dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape). A movimentação também é contabilizada pelo Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf que, dotado de estrutura versátil, cada vez mais se consolida como a primeira escolha na realização de variados formatos de eventos no Ceará.





Como opções para projetos corporativos ou mesmo celebrações sociais, o resort oferece um espaço na praia bastante procurado para casamentos, além de um centro de convenções com auditório de 415 metros quadrados de área, ideal para eventos sociais, corporativos e religiosos. Se a proposta for mais intimista, o complexo ainda dispõe de salas apropriadas, a exemplo da Sala Lisboa (117m²), Sala Madeira (85m²) e Sala Vilamoura (103m²), todas com luz natural e com capacidade para até 80 pessoas.





Somada a toda estrutura na realização de eventos, o Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf ainda se destaca por oferecer lazer e conexão com a natureza, o que atrai estrangeiros e brasileiros. Além de um verde exuberante, com muitas palmeiras e uma lagoa formada por canais, o resort exibe diferentes cenários de contemplação e descanso em 300 hectares, sendo que destes, 58 são áreas de Proteção Ambiental.





Conforme explica Karla Giseli Gurgel, gerente de vendas do Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, parte da alta demanda também é fruto do reconhecimento internacional da marca. Somente neste ano de 2022, o empreendimento já foi premiado pela World Travel Awards como "Melhor Resort de Praia da América do Sul", "Melhor Hotel de Golfe do Brasil" e "Melhor Resort do Brasil". "Essas e outras conquistas, que são almejadas em todo o setor hoteleiro, reforçam a nossa força e nosso diferencial. Conseguimos unir todo o conforto, sofisticação e tecnologia disponível nos grandes centros com a comodidade das pessoas se conectarem à natureza, fugindo da agitação e tendo acesso a cenários paradisíacos em acomodações exclusivas", lembra a gerente.





O Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf está próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins e de Fortaleza, num percurso de 45 km. Os participantes ainda podem ficar hospedados, em uma das 102 acomodações, incluindo 64 apartamentos, 22 Water Villas, oito Presidential Villas e oito Royal Villas, e aproveitar as diversas opções de lazer e descanso.





Serviço





Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf

Instagram: @dompedrolaguna

Endereço: Av. Marginal do Empreendimento Aquiraz Riviera, s/n Praia da Marambaia, Aquiraz, Ceará 61700-000 Brasil