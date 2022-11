Depois de Gal Costa, nesta quarta brasil perde Rolando Boldrin

Quarta-feira cheia de notícia de perdas para o Brasil. Após o anúncio da morte da cantora Gal Costa, o Brasil se depara com a morte de mais um cantor, Rolando Boldrin, que faleceu aos 86.





Ronaldo estava internado em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein, no entanto, a causa da morte do cantor e ator ainda é desconhecida.





O corpo do artista será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo em data e horário a serem definidos pela família.





Rolando Boldrin nasceu em 22 de outubro de 1936, e entrou para a história da cultura brasileira como um dos um dos grandes compositores, intérpretes e divulgadores da música brasileira "raiz"