Lembra da goleada que sofreu o Brasil levando de 7 a 1 contra a Alemanha? Lembra da goleada que sofreu o Brasil levando de 7 a 1 contra a Alemanha?





Então, no jogo de ontem(23), na estreia do grupo E da Copa do mundo no Qatar, a Espanha disparou contra a Costa Rica com 7 gols contra exato "zero" da opositora.





Esse número lembra um pouco o nosso sofrimento quando levamos a famosa goleada da Alemanha que, diga-se de passagem, "dói" até os dias atuais.





A imprensa chama de "elástica" a vitória da Espanha.





