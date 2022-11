Diário Tech: Empresa de segurança privada aponta tendências tecnológicas para 2023

Ricardo Bacci

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança privada patrimonial do país, há 30 anos no mercado, faz um balanço de 2022 e aponta as tendências tecnológicas para o próximo ano. Com uma projeção de crescimento de quase 18% para 2022, com faturamento bruto previsto de mais de R$ 730 milhões, frente aos R$ 620 milhões no ano passado, a empresa investe em projetos de implantação de tecnologia integrada com objetivo de alcançar excelência operacional.

Segundo Ricardo Bacci, Superintendente de Soluções do Grupo GR, a introdução de tecnologias disruptivas em qualquer mercado é um processo de educação, acima de tudo. “No ano de 2022 tivemos a oportunidade de ofertar muitas soluções baseadas em inteligência de vídeo, cada vez mais em nuvem e mais voltadas à cybersecurity. Os clientes estão absorvendo os conceitos e devem direcionar o orçamento de 2023 paras estas linhas. Enquanto isso, as soluções mais tradicionais continuam fortes, como os leitores faciais e de placas de veículos para controle de acesso, os serviços remotos e as soluções de vídeo”, conta.

E para quem pretende investir nos próximos anos, há excelentes alternativas em inteligência artificial, plataformas on cloud, mobile, software based no lugar de hardware based e cibersecurity. Para o próximo ano, Bacci aponta ainda maior desenvolvimento dos vídeos analíticos monitorados externamente, além de soluções cada vez mais em nuvem, desde o processamento até o armazenamento de dados e a segurança destes dados.

“Pretendemos levar para os condomínios e para as ruas essa inteligência, a fim de tornar preventivo e realmente efetivo o uso de algumas soluções que entendemos que ainda se mostram reativas. Uma tecnologia só pode resolver algum problema se for mais rápida, mais efetiva ou mais barata do que fazê-lo com uso de mão de obra (disruptiva ou incremental). Além disso, deve entregar ganhos reais, senão perde o sentido”, explica.

Bacci destaca o aperfeiçoamento dos classificadores de objetos em cena e o compartilhamento do aprendizado profundo de máquinas deep learning, em especial aplicado aos metadados gerados nas soluções de acesso, alarme e vídeo. “É uma realidade que já está aí, pronta para ser aplicada. Entendemos que tudo está convergindo para as inteligências artificiais que analisam imagens e metadados”, afirma.

E ressalta ainda o 5G como protagonista. “Será um grande game changer. O potencial é enorme e todas as soluções que estamos investindo partem do pressuposto da existência da conectividade. Soluções on premisse ainda vão existir, mas o caminho on cloud se mostra o mais viável a curto prazo. A convergência do uso do 5G com processamento em nuvem e segurança de dados mudará os mercados. Câmeras inteligentes que se ligam direto, via 5G, a plataformas em nuvem com processamento e armazenagem, redes 5G dedicadas substituindo redes cabeadas, dispositivos IoT em redes 5G e conectividade de qualidade, são algumas das possibilidades empolgantes”, conclui.

A estratégia de crescimento do Grupo GR contemplou neste ano um investimento de R$ 3,5 milhões nas áreas de tecnologia e desenvolvimento humano e a total digitalização de seus processos, com o GR ONE, projeto que conta com a parceria da Totvs para implantação do sistema de gestão Protheus.

O GR ONE é a implementação de uma plataforma tecnológica integrada, mobile em cloud, que permitirá ter acesso a dados seguros, com processos ágeis e informações estruturadas para as melhores interações com os colaboradores, clientes e fornecedores, a fim de alavancar a excelência operacional.

Sobre o GRUPO GR

O GRUPO GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.