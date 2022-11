Incêndio atinge prédio residencial na China e deixa pelo menos 10 mortos

Imagem: Twitter





Pelo menos 10 pessoas morreram e outras nove ficaram feridas em um incêndio em um prédio residencial em Urumqi, capital da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, disseram autoridades locais nesta sexta-feira.





O incêndio começou na noite de quinta-feira em um prédio residencial na comunidade do distrito de Tianshan, em Urumqi. O incêndio foi apagado em cerca de três horas, disseram autoridades. Dez pessoas morreram, apesar do tratamento de emergência.





Os ferimentos sofridos por outras 9 pessoas não correm risco de vida, disseram as autoridades. A investigação sobre a causa do acidente está em andamento, informou a agência de notícias estatal Xinhua.





Os vídeos do incidente foram amplamente compartilhados nas redes sociais. Relatórios revelaram que caminhões de bombeiros foram supostamente impedidos de entrar no complexo de Urumqi devido a restrições sob a política zero COVID da China.





Incêndios mortais frequentes devido a negligência

No início desta semana, um grande incêndio em uma fábrica de tecidos na província de Henan, no centro da China, matou 38 pessoas e feriu outras duas. A investigação preliminar revelou que faíscas durante as operações de soldagem causaram o incêndio, inflamando o tecido de algodão na fábrica.





Em agosto de 2015, mais de 170 pessoas morreram e 700 ficaram feridas quando explosões atingiram um depósito no porto de Tianjin, onde grandes quantidades de produtos químicos tóxicos eram armazenadas, incluindo cerca de 700 toneladas de cianeto de sódio.





A China sofre com frequência incêndios mortais e acidentes industriais que muitas vezes são resultado de negligência.