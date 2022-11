Muito além da praia, ÁGUA DE COCO se consolida como marca de lifestyle

Expansão da linha ready-to-wear feminina e lançamento da ÁGUA DE COCO Homem marcam o novo momento da grife.









Estabelecida como uma das principais marcas de beachwear do país, a cearense ÁGUA DE COCO dá um novo passo e estende sua personalidade solar para a sua nova ÁGUA DE COCO lifestyle, pensada para o cenário urbano que, assim como nos momentos pé na areia, apresenta propostas que carregam seu DNA autêntico.





Sonhos de uma noite de verão é a nova coleção que marca a expansão da linha casual ready-to-wear, a primeira assinada pelo diretor de estilo Vitorino Campos junto com a diretora criativa e fundadora Liana Thomaz. Pensada para o dia a dia agitado e dinâmico, ela acompanha diferentes eventos: do escritório de ares formais ao clima descontraído, do happy hour ao almoço com a família. Dessa forma, a marca se faz presente muito além da praia e prova sua versatilidade como aliada de diversas ocasiões e ambientes, como por exemplo, por meio da linha ÁGUA DE COCO Casa.













As produções sugeridas são fluidas e sofisticadas, esbanjam autenticidade e se diferenciam por suas modelagens com caimento impecável, estampas desenvolvidas por um time de artistas plásticos, artesãos e designers, além da união de tecidos naturais e tecnológicos. Minuciosos bordados artesanais, paetês, transparências e franjas tornam tudo ainda mais ímpar. Destaque para a alfaiataria contemporânea com blazers, calças, tops e bermudas, uma das particularidades do trabalho de Vitorino.









































































O novo momento ainda vem acompanhada de outro lançamento: a ÁGUA DE COCO Homem que traz novas propostas para o guarda-roupa masculino, com peças que transitam sem esforço entre a rotina comum, os finais de semana e também eventos que pedem por itens diferenciados.





Aqui encontram-se desde peças clássicas em modelagens e tecidos tradicionais, como camisas, calças e bermudas a sugestões descontraídas como shorts, camisetas, regatas e acessórios, além da linha água, que abrange beachwear e também cresceu de forma expressiva, quadriplicando o tamanho da linha.













































Assim como na linha feminina, as peças levam detalhes especiais como acabamentos feitos à mão, bordados, aplicações e prints exclusivos inspirados pela a riqueza da fauna e flora brasileira. Linho, algodão, viscose estão entre as principais bases escolhidas para acompanhar esse novo momento da marca e do homem cosmopolita.





Festa de lançamento Sonhos de uma noite de verão





Para celebrar essas novidades tão especiais, a marca arma uma festa na próxima quinta-feira (10.11), em São Paulo, com a presença de convidadas especiais como Silvia Braz, Thai de Melo, João Vicente, Gianne Albertoni, Isa Temóteo, Kadu Dantas, entre outros.





A atração principal da noite? O cantor Silva e DJ Zé Pedro com toda sua brasilidade.